偏鄉3高齡姊弟相見難 介惠基金會促成淚光閃閃團圓

3個加起來232歲的排灣族姊弟，分別居住在屏東獅子鄉和牡丹鄉，3人都不良於行，已2年多沒見面，恰巧由介惠基金會同一個居服員服務其中2人，介惠日前一圓3姊弟企盼已久的團圓夢。

介惠基金會人員向中央社記者表示，3姊弟中，73歲的弟弟宋古（姓）由介惠基金會居服員石美珠服務3年，住在獅子鄉的南世村，因為心血管疾病及膝蓋問題，平日幾乎臥床無法外出，而最年長81歲的姊姊蘇古（姓）因糖尿病及關節病變，1年半前也恰巧由石美珠服務。

石美珠在服務時，與2名老人家聊天中，得知宋古和蘇古是姊弟，在為2人服務時，姊弟都會互相打聽對方的消息，住獅子鄉內獅村的姊姊常向石美珠問，「我的弟弟好不好？」「我們同時倒下，要再見一面好難。」

介惠基金會表示，原本在家排行老5的蘇古奶奶，前面4名兄姊都已離世，除了73歲的弟弟宋古，還有一個嫁到牡丹鄉78歲的妹妹柯古（姓），喪偶獨居，同樣病痛纏身，也由介惠基金會居服員服務。

基金會知道3姊弟因行動不便，已經2年沒有見過面，姊弟也都彼此思念，於是在前幾天安排3姊弟見面，以公務車載著蘇古和柯古，到宋古家團圓。

坐在電動代步車上的弟弟看著2個姊姊分別被介惠社工接來，雖然身體無法自如行動上前迎接，但眼睛始終盯著姊姊看，蘇古奶奶說，「看到弟弟妹妹，我身體的痛好像都沒有了」，並且和妹妹彼此應和著唱起歌來，弟弟原本還努力忍住眼眶內的淚水，最後仍是讓淚水潰堤。

介惠不僅安排3姊弟團圓，也為姊弟3人安排拍攝團圓照，為難度極高的姊弟相見留下彌足珍貴的畫面。

介惠基金會表示，青壯年離鄉討生活，社區留下老幼沒人照顧，目前介惠全台每個月服務的偏鄉長者和弱勢有600多個個案，還好有一群婦女願意留下，經由專業訓練取得證照，在偏鄉擔任居服員的工作，讓偏鄉弱勢老人家能在地安老。