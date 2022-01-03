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澎湖怪病元凶找到了！醫界與學界聯手發現病源是「牠」

9、10月澎湖流行皮膚紅疹 高雄長庚：毛毛蟲引起

中央社 / 高雄3日電

澎湖地區9、10月的流行性皮膚紅疹，高雄長庚今天證實由毛毛蟲剛毛引起的超微構造及生化證據，紅疹不會傳染；另外，9月是澎湖史上高熱，導致在中秋前後毛毛蟲大發。

高雄長庚紀念醫院皮膚科教授級主治醫師李志宏受訪表示，9月底、10月初在澎湖流行一陣子的流行性皮膚紅疹，後來在恒春也出現。依紅疹皮膚檢體證據，紅疹與毛毛蟲剛毛經由空氣傳播接觸到人體皮膚所導致。

李志宏說，9月30日下午從高雄搭機飛抵馬公，當晚在澎湖縣衛生局醫政科長洪郁智安排下前往馬公市儷人皮膚科診所與醫師許宗仁討論。許宗仁在高雄長庚皮膚科接受完整皮膚科訓練，首先認定紅疹不會傳染，並初步推測與毛毛蟲的剛毛接觸較相關，但仍無法排除其他外在的蟲、草、花引起可能性。

李志宏表示，隔日到許醫師診所、澎湖醫院、三總澎湖分院，透過快乾膠以非侵入性方式取得紅疹皮膚角質層，並帶回毛毛蟲作電子顯微鏡及生化分析，在掃描式電子顯微鏡下可見由毛毛蟲剛毛的超微結構

李志宏比較健康的皮膚與紅疹皮膚上有許多顆粒物兩張照片，與毛毛蟲剛毛上的顆粒物形態完全相同；再經學界對皮膚角質層的神經傳導物質質譜儀分析結果，證實紅疹是皮膚對外界過敏反應。

李志宏指出，毛毛蟲皮膚炎原來是春夏4、5月較多(毛毛蟲生長季)，但9月是澎湖史上高熱，導致在中秋前後毛毛蟲大發。此外，全球氣候變遷，澎湖8月暴雨、9月暴熱，草木生長及蟲類大發，加以9月底COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情稍緩，造成中秋報復式旅遊人潮，是這次導致暴發性空氣傳播毛毛蟲皮膚炎原因。

高雄長庚醫院今天新聞稿指出，透過與中山大學提出紅疹由毛毛蟲剛毛引起的超微構造及生化證據。醫院醫師原野調查、皮膚採樣，加上大學教授的高科技檢測，兩者通力合作，幫忙釐清這次偏鄉流行性紅疹成因，減少大眾不必要恐慌。

澎湖 皮膚科 長庚

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