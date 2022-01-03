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城中城跨區區段徵收 市府通過抵價地發還比例50%

中央社 / 高雄3日電

高雄市政府今天上午召開第27次市地重劃及區段徵收會，針對城中城暨七賢國中跨區區段徵收案，審議通過採最高50%比例發還抵價地，預計今年第1季進行協議價購程序。

高雄市鹽埕區城中城大樓大火後，建物被判定危樓拆除，原址改建公園，另針對所有權人，市府啟動區段徵收方案，將位於前金區的七賢國中舊址土地作為區段徵收抵價地及興建社會住宅供居民居住。

城中城暨七賢國中跨區區段徵收案，經市府1個多月意願調查後，區段徵收範圍內私有土地所有權人共118人，同意區段徵收者101人，超過86%，同意區段徵收面積也超過91%，獲多數土地所有權人支持。

高雄市地政局接受中央社記者訪問表示，依法區段徵收抵價地發還比例為40%至50%，市府今天上午召開第27次市地重劃及區段徵收會，審議通過城中城暨七賢國中跨區區段徵收案，採最高50%比例發還抵價地。

地政局表示，所有權人可選擇領回抵價地或領取地價補償費，預定今年第1季開始召開協議價購說明會，進行地價補償費的協議價購程序，若與所有權人談妥價格後簽約，所有權人即可領取地價款。

但若未達成協議或是選擇領回抵價地者，則進入區段徵收程序，地政局表示，預計今年第2季召開區段徵收公聽會，及公告區段徵收計畫書後，預計6月起陸續讓所有權人領回抵價地或地價補償費、建物救濟金。

地政局表示，過去區段徵收作業自都市計畫變更開始，到區段徵收計畫書公告，最短都需費時2至3年，但城中城暨七賢國中跨區區段徵收案，因應城中城火災危樓後續處置，配合都市計畫作業程序，會盡力加速區段徵收作業。

區段徵收 高雄市 都市計畫

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