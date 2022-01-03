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高市議會民進黨團總召改選 鄭光峰連任

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議會民進黨團總召改選，由議員鄭光峰（中）續任。記者林巧璉／翻攝
高雄市議會民進黨團總召改選，由議員鄭光峰（中）續任。記者林巧璉／翻攝

高雄市議會今第3屆第8次臨時會今天舉行開幕式，出席議員44人，議長曾麗燕敲槌通過臨時會開幕。今民進黨團也舉辦今年首場黨團會議，改選總召，登記截止前僅有現任總召鄭光峰登記參選，經討論無異議通過由鄭光峰續任。近日黨團將公布新任黨團幹部名單。

鄭光峰指出，接下來是選舉年，自己最大責任就是讓今年度總預算能在1月22日臨時會結束前順利過關，且讓黨籍議員能夠全力衝刺選戰、順利連任。鄭光峰也期許自己持續扮演議會朝野黨團與市府間最佳的溝通橋樑，全力協助市政順利推行。

除改選總召外，民進黨黨團會議也討論市議員選舉提名策略，並由現任議員根據各自的選區結構、特性提供提名建議，相關意見將送請民進黨高雄市黨部參考。

高雄市議會今第3屆第8次臨時會今天舉行開幕式。記者林巧璉／攝影
高雄市議會今第3屆第8次臨時會今天舉行開幕式。記者林巧璉／攝影
高雄市議會民進黨團總召改選，由議員鄭光峰（右二）續任。記者林巧璉／翻攝
高雄市議會民進黨團總召改選，由議員鄭光峰（右二）續任。記者林巧璉／翻攝

民進黨 高雄市

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