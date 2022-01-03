高市議會民進黨團總召改選 鄭光峰連任

高雄市議會今第3屆第8次臨時會今天舉行開幕式，出席議員44人，議長曾麗燕敲槌通過臨時會開幕。今民進黨團也舉辦今年首場黨團會議，改選總召，登記截止前僅有現任總召鄭光峰登記參選，經討論無異議通過由鄭光峰續任。近日黨團將公布新任黨團幹部名單。

鄭光峰指出，接下來是選舉年，自己最大責任就是讓今年度總預算能在1月22日臨時會結束前順利過關，且讓黨籍議員能夠全力衝刺選戰、順利連任。鄭光峰也期許自己持續扮演議會朝野黨團與市府間最佳的溝通橋樑，全力協助市政順利推行。