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零排放環保船Porrima 向海學習藍色永續創新之旅到高雄

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
宏碁創辦人施振榮希望透過Pauli對現況的諸多創新作法，能夠啟發新一代科學家、創業家及台灣的產官學界，也讓台灣的環保科技能夠更國際化、普及化。記者徐如宜／攝影
宏碁創辦人施振榮希望透過Pauli對現況的諸多創新作法，能夠啟發新一代科學家、創業家及台灣的產官學界，也讓台灣的環保科技能夠更國際化、普及化。記者徐如宜／攝影

高雄市府與宏碁公司今天在高雄港9號碼頭，舉辦「向海學習藍色永續創新之旅」活動，歡迎藍色經濟倡議者Dr. Gunter Pauli駕駛環保船舶MS Porrima號來到高雄。市長陳其邁與宏碁創辦人施振榮、董事長陳俊聖，以視訊連線船上Pauli，進行藍色創新交流分享。

MS Porrima是艘實驗性的零排放環保船舶，36米雙體船造型，集結許多創新綠能科技，利用再生能源如太陽能、人工智慧風箏及從海水分解氫氣航行。船上還搭載許多未來性趨勢技術，能透過微流體技術捕捉海洋中的奈米塑膠顆粒；帶有氣泡的新捕魚技術能模仿鯨魚和海豚，只捕捉公魚讓生態得以永續；並從海水分解飲用水和氫氣。

MS Porrima是應宏碁與高市府之邀，1月2日抵達高雄港，這次停靠將運送文化部補助雲林故事館轉譯在地知識，由大禾竹藝工坊與比利時建築師共同設計的「竹子組合屋模型」，致贈義大利米開朗基羅‧皮斯托萊托博物館，象徵透過藍色經濟也能串起海洋與陸地、東方與西方，在減碳環保、循環經濟的合作。

陳其邁表示，Porrima號已經繞行地球三圈，結合綠能跟環境永續的概念，以零浪費、零碳排的方式來代言永續藍色海洋，同時也是2025大阪世博會的大使，歡迎Porrima號DR. Pauli能夠進到高雄。高雄也要邁向2050淨零排放目標，在經濟發展與環境永續找出平衡點。

施振榮表示，與Pauli是30餘年的舊識好友，透過其對現況的諸多創新作法，能夠啟發新一代科學家、創業家及台灣的產官學界，也讓台灣的環保科技能夠更國際化、普及化。

DR. Pauli因為檢疫無法下船，以視訊分享，他表示，很高興航行到高雄，希望為了公共利益喚醒新世代的創業家，以永續帶動新的產業，關鍵在於合作，大家一起努力實踐創新思維。

DR. Pauli因為檢疫無法下船，以視訊分享，他表示，很高興航行到高雄，希望為了公共利益喚醒新世代的創業家，大家一起努力實踐創新思維。記者徐如宜／攝影
DR. Pauli因為檢疫無法下船，以視訊分享，他表示，很高興航行到高雄，希望為了公共利益喚醒新世代的創業家，大家一起努力實踐創新思維。記者徐如宜／攝影
藍色經濟倡議者Dr. Gunter Pauli駕駛環保船舶MS Porrima號來到高雄。記者徐如宜／攝影
藍色經濟倡議者Dr. Gunter Pauli駕駛環保船舶MS Porrima號來到高雄。記者徐如宜／攝影
藍色經濟倡議者Dr. Gunter Pauli（左一）與夥伴們，駕駛環保船舶MS Porrima號來到高雄。記者徐如宜／攝影
藍色經濟倡議者Dr. Gunter Pauli（左一）與夥伴們，駕駛環保船舶MS Porrima號來到高雄。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（右二）、副市長林欽榮（左一）與宏碁創辦人施振榮（左二）、董事長陳俊聖（右一），歡迎藍色經濟倡議者Dr. Gunter Pauli駕駛環保船舶MS Porrima號來到高雄。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（右二）、副市長林欽榮（左一）與宏碁創辦人施振榮（左二）、董事長陳俊聖（右一），歡迎藍色經濟倡議者Dr. Gunter Pauli駕駛環保船舶MS Porrima號來到高雄。記者徐如宜／攝影

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