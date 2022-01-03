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自來水管線破裂及汰換 高雄逾5000戶停水

中央社 / 高雄3日電

高市今天多處停水，其中岡山區自來水管線因老舊破管，約745戶停水；鳳山、鼓山、新興、前鎮等區因汰換管線等有4795戶停水。6日岡山區因道路拓寬遷管，將有約9800戶停水。

根據台灣自來水公司第七區管理處資料顯示，高雄市岡山區忠孝路一帶今天上午9時許因自來水管線破裂漏水，造成附近約300戶停水，中午12時已恢復供水。

另外，岡山區為隨路與宏中街一帶今天上午9時30分也因自來水管線破裂，造成445戶停水，預計晚間6時恢復供水。

第七區管理處指出，鳳山區福德街、五甲三路、南安路一帶及鼓山區河邊里、綠川里一帶，因汰換管線等工程，今天上午9時起至下午5時停水，分別影響3428戶及1304戶。

新興區德生里今天上午9時30分也因更換自來水管等工程，停水至下午5時，影響50戶；此外，前鎮區鎮北里因有建地施工斷管，從今天上午10時停水至下午5時，影響13戶。

第七區管理處表示，配合公路局台19甲線道路拓寬辦理管線改遷，預告將於6日晚上10時至7日晚上9時停水，範圍包含寶米路、協和里、後協里、信義里、仁壽里、福興里、壽峰里、前鋒里、石潭里，以及彌陀區、梓官區全區，共停水將達9800戶。

停水 岡山 漏水

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