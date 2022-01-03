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北市防疫旅館疑群聚 陳其邁建議居隔一律住集檢所

中央社 / 高雄3日電

北市防疫旅館近日疑似爆發群聚感染；高雄市陳其邁今天受訪呼籲民眾快打第3劑，並表示高雄市會持續加強稽查防疫旅館。他並建議中央要求居家隔離者都在集中檢疫所進行檢疫。

高雄市長陳其邁今天出席「向海學習藍色永續創新之旅」記者會，接受媒體聯訪，被問及台北市防疫旅館疑似爆發群聚感染一事。

陳其邁強調，目前從國際研究看來，Omicron變種病毒的傳染率比最早在印度發現的Delta變異株增加33%，已成為很多國家流行的主流病毒株。他呼籲民眾，雖然Omicron的感染症狀或致死率好像沒有加重，但還是有可能傳播給其他人，所以輪到打第3劑，就一定要趕快去打。

陳其邁也說，從這2天開始已經進入返鄉旺季，民眾過年千萬不能掉以輕心；他也鼓勵民眾在選擇檢疫方案時，選擇14天都住防疫旅館，避免傳染。陳其邁並表示，市府從2週前就開始加強稽查防疫旅館，包括空調、動線、接觸人員等防疫工作，目前已完成第1輪稽查，今天起也將進行第2輪稽查。

他也建議中央流行疫情指揮中心，針對居家隔離者，可以全國一致規定住到集中檢疫所。

前高雄市長韓國瑜今天舉行新書見面會，正式對外宣布成立「典亮慈善基金會」並擔任基金會董事長，現場湧入超過1萬名支持者，媒體詢問陳其邁看法。

陳其邁說：「很好啊！祝福他！」他並表示，政治是一時的，雖然立場彼此不同，但是韓國瑜也沉潛一段時間了，接下來不管是做公益或復出政壇，自己都會給予最大的祝福。

國營事業挹注高雄地方建設議題持續延燒，對此陳其邁今天再次說，重大的市政建設，公、私協作在很多縣市都有例子，也鼓勵民間企業能取之社會、用之社會，和市府一起推動市政建設，希望大家不要扭曲。

陳其邁 防疫旅館 高雄市

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