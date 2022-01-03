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沒有樂觀的理由 高市建議中央縮短第3劑間隔時間

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
因應農曆春節疫情傳播高峰，高市衛生局建議中央縮短防疫旅館等人員接種第三劑疫苗的間隔時間。記者王昭月／翻攝
因應農曆春節疫情傳播高峰，高市衛生局建議中央縮短防疫旅館等人員接種第三劑疫苗的間隔時間。記者王昭月／翻攝

北市防疫旅館爆發疫情，傳有6家已「淪陷」，高雄市戒慎恐懼，衛生局今早持續出動人力訪查防疫旅館，要求落實各項防疫SOP（標準作業準則），衛生局表示，日來境外移入個案增多，面對疫情需提高警覺，沒有樂觀的理由，並建議中央縮短接種第3劑疫苗的間隔時間為3個月。

高市衛生局簡任技正潘炤穎說明，針對防疫旅館，高市除要求加強內部人員訓練，稽核力道，要求工作需完成疫苗第2劑的接種，也加強各項疫措施，清消落實，環境採檢抽查等外部抽查，嚴陣以待。

針對北市傳將強制相關人員接種第3劑，潘炤穎表示，疫苗政策是中央流行疫情指揮中心權責，地方能著力的部分很少，一切依中央政策執行。以目前境外移入數字來看，大家沒辦法樂觀，必須提高警覺，戒慎恐懼。

高市衛生局長黃志中也說，基本上防疫旅館工作人員如果確切落實防疫的SOP，應能防杜新冠肺炎傳播，像高市即要求，旅館人員為客人送餐，只能送至房門外的小茶桌，再打電話請客人取餐，而不是敲門或按門鈴，防範一切可能感染的接觸機會。

農曆春節將到，接著高雄又將舉辦台灣燈會，人潮流動在在考驗高市府防疫作為，黃志中表示，針對入境選擇7+7居檢方案的民眾，高市將利用通訊軟體，以視訊方式加強「關切」，以防成為防疫破口。

至於防疫旅館工作人員、醫護、計程車司機、國小教職員及媒體等高風險人員，也向中央流行疫情指揮中心建請縮短第3劑疫苗的間隔時間縮短為3個月，提升整體免疫力。

衛生局 防疫旅館 疫情

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