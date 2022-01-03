沒有樂觀的理由 高市建議中央縮短第3劑間隔時間

北市防疫旅館爆發疫情，傳有6家已「淪陷」，高雄市戒慎恐懼，衛生局今早持續出動人力訪查防疫旅館，要求落實各項防疫SOP（標準作業準則），衛生局表示，日來境外移入個案增多，面對疫情需提高警覺，沒有樂觀的理由，並建議中央縮短接種第3劑疫苗的間隔時間為3個月。

高市衛生局簡任技正潘炤穎說明，針對防疫旅館，高市除要求加強內部人員訓練，稽核力道，要求工作需完成疫苗第2劑的接種，也加強各項疫措施，清消落實，環境採檢抽查等外部抽查，嚴陣以待。

針對北市傳將強制相關人員接種第3劑，潘炤穎表示，疫苗政策是中央流行疫情指揮中心權責，地方能著力的部分很少，一切依中央政策執行。以目前境外移入數字來看，大家沒辦法樂觀，必須提高警覺，戒慎恐懼。

高市衛生局長黃志中也說，基本上防疫旅館工作人員如果確切落實防疫的SOP，應能防杜新冠肺炎傳播，像高市即要求，旅館人員為客人送餐，只能送至房門外的小茶桌，再打電話請客人取餐，而不是敲門或按門鈴，防範一切可能感染的接觸機會。

農曆春節將到，接著高雄又將舉辦台灣燈會，人潮流動在在考驗高市府防疫作為，黃志中表示，針對入境選擇7+7居檢方案的民眾，高市將利用通訊軟體，以視訊方式加強「關切」，以防成為防疫破口。

至於防疫旅館工作人員、醫護、計程車司機、國小教職員及媒體等高風險人員，也向中央流行疫情指揮中心建請縮短第3劑疫苗的間隔時間縮短為3個月，提升整體免疫力。