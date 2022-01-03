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高雄岡山疑老舊自來水管線破裂 今晨約300戶停水

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄岡山今晨疑老舊自來水管線破裂，造成岡山區忠孝路一帶約300戶停水，水公司已派員搶修，預計中午即可修復完畢，並恢復供水。圖／台灣自來水公司提供
高雄岡山今晨疑老舊自來水管線破裂，造成岡山區忠孝路一帶約300戶停水，水公司已派員搶修，預計中午即可修復完畢，並恢復供水。圖／台灣自來水公司提供

高雄岡山今天上午疑自來水管線老舊，導致管線破裂漏水，台灣自來水公司獲報後立即派員前往搶修，這次停水共影響岡山區忠孝路一帶約300戶，預計中午即可完工。另，水公司為配合公路局道路拓寬辦理「頂潭路1200mm管線改遷工程」將於1月6日晚上停水，時間長達23小時，更提醒停水戶提前儲水。

今天上午9時許，岡山區忠孝路一帶，疑自來水管線老舊，導致管線破裂，造成附近約300戶停水，水公司獲報後，隨即派員搶修，預計今天中午12時，即可恢復供水。

另為配合公路局台19甲線路基路面拓寬工程，辦理頂潭路1200mm管線改遷工程，水公司於4天前公告，將於1月6日晚上10時至7日晚上9時執行停水作業，停水時間達23小時。

預計停水地區包含岡山區信義里、白米里、協和里、後協里、仁壽里、福興里、壽峰里、前鋒里、石潭里。彌陀區全區、梓官區全區。合計停水戶數達9800戶。

七區處提醒，請用戶配合節約用水並預作儲水準備，停水期間應關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久，產生高溫致馬達損壞或造成火災。剛恢復供水時，將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，可能會因水壓較低延遲供水，恢復供水後，如仍無（缺）水時，可聯繫水公司，由專人到府服務。

停水 岡山 漏水

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