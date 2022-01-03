決戰於境外 高雄連續26個月零本土登革熱個案

2019年初高雄曾因登革熱肆虐人仰馬翻，但經防疫團隊通力配合，同年11月之後至今已維持2年2個月零本土登革熱病例，高市衛生局分析認為，決戰境外是登革熱防疫的主要關鍵。

鄰國新加坡正面臨新冠肺炎與登革熱疫情的無情夾擊，同樣在新冠疫情肆虐下，全台僅發生73例本土登革熱個案，高雄市則維持連續26個月零本土個案，衛生局指這是自日治時期以來高雄市登革熱防疫史上僅見。

衛生局表示，高雄兼具海港及空港，與東南亞疫區也往來頻仍，加上地處北回歸線以南，氣候高溫潮濕，埃及斑蚊密度全台最高，高人口與住宅密度更助長登革熱傳播風險，以致高雄登革熱盛行率向來居全台之冠，2014至2015年曾有3萬5千例感染，2016年起調整防疫策略，以決戰境外、醫療整合、法治教育及社區防疫為主軸，2020年8月市長指示強化整頓國際移工、漁工入境後居住檢疫的集中檢疫所、防疫旅館，並加強病媒蚊監測、登革熱NS1快篩，持續進行連續性「高效能捕蚊燈監測」及周邊環境「病媒蚊孳生源調查」，有效阻絕登革熱病毒於境外。