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決戰於境外 高雄連續26個月零本土登革熱個案

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄防治登革熱，決戰於境外，至今26個月維持零本土登革熱個案。記者王昭月／翻攝
高雄防治登革熱，決戰於境外，至今26個月維持零本土登革熱個案。記者王昭月／翻攝

2019年初高雄曾因登革熱肆虐人仰馬翻，但經防疫團隊通力配合，同年11月之後至今已維持2年2個月零本土登革熱病例，高市衛生局分析認為，決戰境外是登革熱防疫的主要關鍵。

鄰國新加坡正面臨新冠肺炎與登革熱疫情的無情夾擊，同樣在新冠疫情肆虐下，全台僅發生73例本土登革熱個案，高雄市則維持連續26個月零本土個案，衛生局指這是自日治時期以來高雄市登革熱防疫史上僅見。

衛生局表示，高雄兼具海港及空港，與東南亞疫區也往來頻仍，加上地處北回歸線以南，氣候高溫潮濕，埃及斑蚊密度全台最高，高人口與住宅密度更助長登革熱傳播風險，以致高雄登革熱盛行率向來居全台之冠，2014至2015年曾有3萬5千例感染，2016年起調整防疫策略，以決戰境外、醫療整合、法治教育及社區防疫為主軸，2020年8月市長指示強化整頓國際移工、漁工入境後居住檢疫的集中檢疫所、防疫旅館，並加強病媒蚊監測、登革熱NS1快篩，持續進行連續性「高效能捕蚊燈監測」及周邊環境「病媒蚊孳生源調查」，有效阻絕登革熱病毒於境外。

衛生局表示，高雄2021年共檢疫5056人、發現9例疑似個案，經後續採檢排除7例，確診2例，讓境外移入個案在檢疫期間就被發現並控制。衛生局長黃志中在臉書PO文表示，近6年來高雄本土登革熱總病例數，從2016年4月起到2021年12月止，除了2019年的58病例數略高外，其他幾乎沒有蹤跡。

高雄防治登革熱，決戰於境外，至今26個月維持零本土登革熱個案。記者王昭月／翻攝
高雄防治登革熱，決戰於境外，至今26個月維持零本土登革熱個案。記者王昭月／翻攝

登革熱 衛生局 疫情

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