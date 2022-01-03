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就業中心助二度就業媽媽找回自信 決心創業開長照機構

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
陳佳慧向潮州就業中心求職諮詢等服務，透過中心媒合，順利至居家長照機構任職，近期她還開設長照機構，一圓創業夢想。圖／潮州就業服務中心提供
陳佳慧向潮州就業中心求職諮詢等服務，透過中心媒合，順利至居家長照機構任職，近期她還開設長照機構，一圓創業夢想。圖／潮州就業服務中心提供

屏東縣32歲的陳佳慧過去從事幼教，生下第二胎後離開職場後，想要再求職都碰壁，幸好她向潮州就業中心求職諮詢等服務，透過中心媒合，順利至居家長照機構任職。她從這份工作找到滿滿成就感，近期還開設長照機構，一圓創業夢想，她也期望用熱情、專業去溫暖更多的長輩朋友。

「我喜歡工作，之前在安親班，家長都很放心把孩子交給我」，陳佳慧微笑地說，她婚後仍持續工作，直到第二個孩子出生後，因為想好好陪伴孩子，也考量聘請保母負擔過大，決定辭職在家照顧孩子。

4年前，孩子就讀幼兒園後，為幫忙負擔家計，兼職貼補家用，但沒想到她到處尋職，卻未收到任何錄取通知。她苦笑說，「有人會覺得你這麼久沒工作、懷疑你能力，加上還要接送孩子，無法全職或加班」，她到潮州就業中心諮詢，中心就服員和她接觸後，感受到她熱情、肯吃苦的特質，建議她參加照顧服務員的課程。

陳佳慧說，以往沒有照顧長輩經驗，起初有些猶豫，但因為就服員專業的職能分析、說明長照產業趨勢，並不斷給予鼓勵，令她獲得踏進未知領域的勇氣。結訓後，就業中心順利地推介她至在地長照機構任職。也因為居服員工作可以彈性排班，這樣的工作型態相當符合她的需求。

她說，「有穩定收入，又可以接送孩子，很感謝就服員給的建議」。

近期，她在家人、就服員的鼓勵下，開設一間小型的長照機構，她說，創業初期有各種困難需克服，請教就業中心，了解徵才問題、雇主的相關補助措施等，有勞動部的資源做後盾，她也有自信能照顧更多長者朋友的起居生活。

潮州就業中心主任楊采蘭說，二度就業婦女重返職場，會有些徬徨或擔心和社會脫節太久，但其實她們具備職場需要特質，像韌性、持續性、細心等，若業主給予機會，相信會被其認真的態度所感動。

陳佳慧透過潮州就業中心媒合，順利至居家長照機構任職，近期她還開設長照機構，一圓創業夢想，她也期望用熱情、專業去溫暖更多的長輩朋友。圖／潮州就業服務中心提供
陳佳慧透過潮州就業中心媒合，順利至居家長照機構任職，近期她還開設長照機構，一圓創業夢想，她也期望用熱情、專業去溫暖更多的長輩朋友。圖／潮州就業服務中心提供

長照 職場

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