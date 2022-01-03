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遠哲科學趣味競賽中山工商包辦前3名 風動陀螺見真章

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山工商獲獎學生操作比賽項目「富蘭克林-馬達接龍」。圖／中山工商提供
中山工商獲獎學生操作比賽項目「富蘭克林-馬達接龍」。圖／中山工商提供

高雄中山工商參加第27屆遠哲科學趣味競賽，去年底全國線上決賽有60支高中職隊伍競逐，高中部普通科四隊包辦前三名，表現亮眼。校長林昭億表示，今年搭配108新課綱，新增科學探究問答，增加選手難度。指導老師王冠智從第18屆開始帶隊參加，至今曾勇奪五連霸，共拿下七個冠軍。

遠哲科學趣味競賽今年競賽項目包括「富蘭克林-馬達接龍」、「御風飛行-風力陀螺」，另搭配108新課綱，新增占二成的科學探究問答，難度增加。王冠智表示，中山工商參賽選手都是普通科一、二年級生，拿下第一名的是郭宸維、張溱銍、黃稘祐組成的「小吉祥草王」，第二名為「Mobious」的唐琬淨、譚凱傑、鍾坤原，以及「一甲最帥」的莊詠鈞、左翊銘、李品祐。第三名是方詩昀、林玟伶、陳姵均三個女生組成的「實驗小分隊」。

王冠智表示，陀螺是很有代表性的傳統民俗童玩，過去都是用手或繩拉動陀螺旋轉，這次則結合風車原理，利用氣流推動扇葉，設計出風動陀螺；另一項藉由富蘭克林馬達，結合萊頓瓶、轉輪接龍裝置，提供一個兼具趣味性與探究性的科學實作競賽。

奪冠的郭宸維說，去年決賽因一顆浮沉子壞掉，只拿到第四名，學校其他隊有拿下冠軍，就想今年一定要為學校完成連霸。為了新挑戰「科學探究問答」，邀隊友在他家住了多天，日夜挑燈討論，果然以南區雙冠軍進入全國決賽，順利封王。

唐琬淨表示是跟著姊姊腳步從新北市南下就讀，準備遠哲賽又身兼導覽志工，蠟燭兩頭燒。她與隊友一直嘗試不同材料，更換許多環境，能拿下第二名大家都很驚喜。莊詠鈞說，第一次馬達接龍時，被旗子干擾，評審判零分，後與評審溝通，手冊規則未列才有第二次機會，最後奪得名次。

高雄中山工商參加第27屆遠哲科學趣味競賽，高中部普通科四隊包辦前三名，表現亮眼。圖／中山工商提供
高雄中山工商參加第27屆遠哲科學趣味競賽，高中部普通科四隊包辦前三名，表現亮眼。圖／中山工商提供

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