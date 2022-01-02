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屏東市振興消費券有店家拒收 公所將加強溝通

中央社 / 屏東縣2日電

屏東市振興消費券今天是第1梯次第2天發放，民眾領券踴躍，但卻出現有店家或攤商拒收情形，屏東市公所表示，將加強與商家溝通，並研議相關問題。

屏東市公所為照顧受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的攤販和店家，推出振興消費券，發放對象為去年11月6日前設籍屏東市的市民，新生兒也算在內，市公所統計，共有19萬6155名市民可以領到振興券。

屏東市公所在市區內學校等地點設立領券站，並採分梯分流方式領券，今天是第1梯次第2天領券，各站民眾領券踴躍。但有民眾反映，拿到振興消費券前往店家、攤商購買時，有些商家拒收。

拒收商家接受中央社記者採訪時，有商家說嫌麻煩，還要去兌換；也有商家表示，之前政府推五倍券時，有髒污毀損，銀行都拒收，讓他們蒙受損失。

針對商家拒收情形，屏東市公所相關人員接受記者訪問時表示，市公所採取寬鬆讓商家兌換現金的方式，除了市公所設的12個兌換現金站外，各里長和市代表處也接受兌現，市公所將會加強與商家溝通，並研議相關問題。

屏東 消費券 疫情

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