佛祖前牽阮的手 送一份愛的禮物

國際佛光會中華總會30周年系列活動「2022年百年好合‧佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」於1月1日元旦在佛光山大雄寶殿舉行。佛光山住持心保和尚擔任證婚人，主婚人由國際佛光會榮譽總會長吳伯雄伉儷擔任，介紹人是國際佛光會世界總會副總會長劉招明伉儷。佛化婚禮由新人謝源一、張皓瑋代表宣讀結婚證書，菩提眷屬由國際佛光會世界總會理事曾文宏、邱美豔伉儷等代表宣讀誓願文，現場逾千人共同見證永結同心、善緣好運、百年好合的幸福婚姻。

此次共有新人近40對、菩提眷屬115對，值得一提的是，佛光青年團有10對參與；菩提眷屬中，頭份造橋分會的吳焜金和吳羅龍妹、台南中區第一分會的吳永吉和吳黃勝代、北區忠孝第二分會任在田、任黃金鳳都是鑽石婚（60周年），此外，金婚（50周年）有7對、紅寶石婚（40周年）34對、珍珠婚（30周年）33對。

風和日麗、祥雲朵朵、佛光普照的大雄寶殿成佛大道上，台南市新營區小天星幼兒園的小花童以可愛古代紅禮服的裝扮，開心地領著新人走過紅毯，接受親友們的祝福。緊接著心保和尚為新郎新娘宣誓、宣讀佛化婚禮結婚證書、交換信物等儀式後，恭讀〈佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮祈願文〉，祝福所有新人及眷屬念念同心、相愛一生，攜手共創佛化家庭，信仰傳承。

佛光山開山星雲大師透過影片祝福所有新人及菩提眷屬，說明人世間最寶貴的是愛情，愛能互相諒解、體貼、讚美。佛教講愛，愛的昇華如慈悲，愛世間的善美。世界所有一切皆會變化，唯有愛心不要變化。接續表示，結婚前是張大眼睛看對方，結婚後要以欣賞眼光看待彼此，因為不看的世界更美好，會有更多寶藏。最後勉勵大家在佛前承諾「我真心愛你，我不後悔」，就會幸福美滿，充滿希望，並祈求「蒙佛祖保佑大家幸福安樂。」

心保和尚開示，2022年開始的第一天，佛光普照，人間歡喜，此時此刻，百年好合的慶典顯得更加殊勝，尤其是在三寶座前，大家更加有福報，「相愛容易相處難；相處容易，尊重也不容易」，愛情是甜蜜，但生活是現實的，在現實生活中，「公說公有理，婆說婆有理」，所以講理只會造成對立，夫妻之間相處要發揮尊重包容，建立和諧家庭，同甘共苦，互相合作。又說，佛教講覺悟，佛家講智慧，期勉眾人共建佛化家庭，並歡迎隨時回到法身慧命之家，護持道場，增福增慧。

佛光山常務副住持慧傳法師以「緣、惜、願」送給大家，表述「緣」如何圓滿是人生的課題；「惜」是珍惜、愛惜，大師開示時，對夫妻相處之道講得非常清楚，他再次強調，夫妻之間不要用放大鏡檢視，要相互體諒、包容與欣賞。「願」大家以三好、四給、五和經營佛化家庭，永結同心、不忘初心，讓信仰傳承，將人間佛教於各地開展，祝福眾人「諸事吉祥，平安順利。」

「大家很有福報，在神聖、莊嚴的佛光山舉行佛化婚禮，要讓福報代代相傳，將三好帶入家庭，使家庭充滿正向能量。」結婚近一甲子的吳伯雄伉儷分享菩提眷屬是最好的榜樣，也是新人學習的楷模；並提醒新人，台灣當前人口少子化的衝擊，經濟、社會、教育和國家均會受到影響，希望新人們能計畫生產報國。兩人以〈你儂我儂〉改編版和〈愛的禮物〉，唱出夫妻相處之道。

劉招明、陳秋琴伉儷恭喜新人：「有情人終成眷屬」，在佛光加被之下，必能恩愛一生，同時也分享，家庭美滿的秘訣就是要懂得尊重對方、給予空間，用愛營造家庭生活，切記理直氣「柔」，家和萬事興。期許大家手牽手、心連心，共同建立溫馨美滿的家庭，舉出夫妻牽手一生，如同一雙筷子，共嘗人生的酸甜苦辣。以〈牽阮的手〉祝福大家白頭偕老。

典禮壓軸，由佛光青年歌詠隊表演〈愛與和平〉，用愛共創美好家庭，期許愛從愛身邊人開始到家庭，乃至整個世界，實踐愛與和平，美化人間，創造淨土，「We are one」世界一家。

「2022年百年好合‧佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」現場逾千人共同見證近40對新人永結同心、善緣好運、百年好合的幸福婚姻。 圖╱人間社記者莊美昭

佛光青年團張子駿（右）與蔡蕙伃攜手走過紅地毯，傳承信仰共創佛化家庭。 圖╱人間社記者莊美昭

新人互相交換信物，象徵著念念同心、相愛一生，攜手共創佛化家庭，信仰傳承。 圖╱人間社記者莊美昭