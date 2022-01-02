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導盲犬陪伴走出失明低潮 高市資訊教師變身心靈捕手

中央社 / 高雄2日電

原為資訊專長的高雄市小港國中教師黃英俞，因眼疾失去視力，決心投入學生輔導，並在導盲犬Visa陪伴下走出低潮，拉回處在人生懸崖邊的學生，獲選進高市教育局110年教育芬芳錄。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿介紹，黃英俞是在民國92年以台南市教師徵試第1名進入教職，在台南市教育網路中心擔任技術人員，開發全台南市60多所國中使用的學務、輔導資料系統；他也投入學校特色雙語教學及國際網路競賽，帶領學生榮獲國際獎項，並入選台南市103學年度Super教師。

但在10年前，老天卻和他開了一個大玩笑。黃英俞突然發現自己每天下班騎著機車都有眼冒金星的感覺，在經歷一次嚴重的車禍後，他放棄駕駛交通工具，醫師也說明他罹患的視網膜病變，終會惡化至失明。

因眼疾不便繼續從事資訊工作，黃英俞決定轉投入學生輔導。但108年，病況惡化到雙眼全盲，連打字、修正錯字都做不到，讓黃英俞一度罹患憂鬱症。他花了2年的時間學習盲人生活技巧，並在這段期間認識了後來一路陪伴、成為他人生最重要的朋友的導盲犬Visa。

黃英俞說，Visa在導盲犬中個性屬比較活潑愛玩的，卻也幫助容易感到尷尬的國中生在晤談時敞開心胸、甚至放聲大哭，還有學生會專程來輔導室找牠玩。

Visa也導引失去視力的黃英俞進行家訪、關心中輟生。黃英俞說，Visa的記憶力很強，去過一次的地方就不會忘記，有一次他找不到學生的家門，最後是Visa拉著他走到門口，自己才想起來上個學期有帶Visa拜訪過同一位學生。

黃英俞說，有Visa陪伴，讓他走向輔導之路更有自信，「好像有牠就能做到任何事」。

黃英俞也說，在接觸高關懷的學生時，好像在他們身上看見自己國中時期也過得不快樂，帶著這份理解，更能夠設身處地陪伴這些迷惘的孩子。他也說，希望能拉回處在懸崖邊的學生，能拉一個是一個。

面對有著複雜家庭故事的學生、因為被欺負而走向幫派的孩子、在複雜的環境下遍體鱗傷的離家少女，黃英俞也決心持續精進，學習心理諮商專業。他更挑戰帶學生參加戶外探索活動、和學生一起在愛河上划獨木舟，並帶領高強度的霸凌行為人小團體、促成孩子跟霸凌對象和好。一點一滴的成功，也為黃英俞自己重新找回執教信心。

在Visa的陪伴下，黃英俞的輔導專長逐漸受到學校與學生信任，在105年獲頒高雄市教育會愛心教師，109年也入圍特殊優良教師，並在110年獲選高市教育局「教育芬芳錄」。

黃英俞說，希望把教育芬芳獎分享給在工作上協助自己的夥伴、每一個用心教職的老師，還有自己生命中最重要的朋友Visa。

台南 導盲犬 教育局

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