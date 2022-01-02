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每到假日一位難求 屏東4座前瞻立體停車場春節前試營運

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
鄰近屏東市百貨商圈旁信義路立體停車場，提供225格汽車停車格及24格機車格。春節前將試營運。記者劉星君／攝影
鄰近屏東市百貨商圈旁信義路立體停車場，提供225格汽車停車格及24格機車格。春節前將試營運。記者劉星君／攝影

屏東縣屏東市鬧區每到假日尖峰時段停車一位難求，屏東縣因應春節期間返鄉及遊客大量車潮，針對去年底前取得使用執照的屏東市4座立體停車場，協調營運廠商先設置基本停管設備，春節前開放試營運，可提供汽車1446格及機車92格停車位。縣府也將在周邊道路增設停車場導引牌面，滿足返鄉、遊客的停車需求。

交通旅遊處表示，爭取前瞻建設補助建置停車場計畫共9案，多數工程在去年底前陸續完工。因應春節期間大量返鄉、旅遊車潮，針對去年底取得使用執照的屏東市4座立體停車場，邀集施工廠商及營運管理廠商討論後，將以基本收費設備籌備後，春節前開放試營運。後續待營運廠商裝設整套智慧停車管理設備後，再正式營運，提供智慧、友善停車環境。

屏東市的4座立體停車場，包括屏菸1936文化基地立體停車場，提供323格汽車停車格及68格機車格；鄰近民族夜市的民生路立體停車場，提供622格汽車停車格；百貨商圈旁信義路立體停車場，提供225格汽車停車格及24格機車格；幸福公園停車場，除地下停車場提供276格汽車停車格外，地上層共融式公園將一併開放，新增民眾休閒及兒童遊玩的好去處。

交旅處長黃國維說，立體停車場試營運期間先採計時收費，正式營運將依停車周轉率滾動檢討，提供配套方案。試營運前也將在周邊道路決策路口增設導引牌面，以指引民眾停車方向。

屏東市假日也推出506A假日觀光公車路線，屆時將配合幸福公園啟用及屏菸1936文化基地試營運調整行駛路線，推薦民眾可購買一日票，乘觀光公車往返屏東市各大景點，免去塞車及找停車位的困擾。

停車場 屏東縣 春節

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