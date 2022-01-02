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陳其邁拚經濟 經發局：招商引資上看5千億元
高雄市長陳其邁2020年上任喊出「兩年拚四年」推動產業轉型，去年高雄招商頻傳捷報，包括台積電、穩懋、默克等半導體大廠相繼設廠、加碼投資。今高市經發局公布，目前高雄招商引資上看5千億元，市府團隊發揮緊緊緊態度招商引資，迄今累積投資額達4568億元。
經發局統計，陳其邁上任後迄今高雄重要投資案以半導體產業相關投資案居冠，包括日月光進駐橋科以高階封裝技術為核心，打造智慧工廠，穩懋半導體進駐南科高雄園區擴建新廠、穎崴科技則在楠梓園區興建半導體高階製造中心，加上台塑德山精密化學、台灣華爾卡國際、英特格、默克及指標大廠台積電，也宣布要投資高雄設立7奈米及28奈米製程晶圓廠，產業鏈聚落逐漸成形。
經發局長廖泰翔指出，除半導體等高科技產業外，位居第二投資案為商業服務業相關投資案，金額約有一千億元，包括三井集團在鳳山投資百億元興建購物中心、特貿三的三處基地預計吸引750億元集結商、辦、住、零售及產業與公共服務等綜合使用機能建設。
廖泰翔表示，著眼高雄半導體產業聚落成形，國內外半導體大廠紛紛加碼投資高雄，尤其爭取到台積電在舊中油高煉廠轉型的楠梓產業園區設廠後，未來半導體產業將以楠梓為核心形成「半導體產業S廊帶」，讓半導體產業從材料、IC設計、晶圓製造到封裝測試形成完整供應鏈，加上橋科有鴻海進駐發展電動車產業，「現在正是投資高雄的最好時機！」
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