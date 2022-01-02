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在網球場辦畫展 球友結合摯愛網球與繪畫賀元旦與生日

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市鳥松網球協會會長詹金生（左二）結合最愛的網球與繪畫，在鳥松國小網球場舉辦「有『愛』觀『詹』‧網『繪』『金生』」畫展。圖／詹金生提供
高雄市鳥松網球協會會長詹金生（左二）結合最愛的網球與繪畫，在鳥松國小網球場舉辦「有『愛』觀『詹』‧網『繪』『金生』」畫展。圖／詹金生提供

開畫展不稀奇，但在網球場辦畫展就特別了！中山大學企管系碩士班校友、高雄市鳥松網球協會會長詹金生，結合最愛的網球與繪畫，昨、今天元旦假期在鳥松國小網球場舉辦「有『愛』觀『詹』‧網『繪』『金生』」畫展，民眾在揮拍運動之餘，還可以欣賞精彩的素描、水彩、油畫、國畫及攝影作品。

65歲的詹金生是南投人，25歲南漂至高雄任職於中鋼集團。熱愛網球的他，曾獲中鋼國慶盃網球賽冠軍，並多次於中鋼攝影比賽中獲獎並展出。去年退休後，他興起在戶外畫展的念頭，在鳥松網球協會理事長、中山大學主任祕書楊育成與歷任理事長積極協助下，將藝術結合運動，舉辦這場別出心裁的「網球場畫展」。

詹金生說，選在元旦假期舉辦畫展，除有與國同慶的意義，也因為是他和太太的生日。在65歲屆齡退休之際，希望將成果與熱愛網球與繪畫的民眾一同分享，也期許自己離開職場後退而不休，開啟另一個嶄新人生。

高雄市鳥松網球協會1987年創立，至今已35年，會員多半為鄰里間熱愛運動人士，2007年時文學大師余光中還曾親筆題字「鳥松網球協會」匾額致贈，協會這次特別贊助70盆迷你蘭花，作為「有『愛』觀『詹』‧網『繪』『金生』」網球場畫展參觀者的伴手禮。

高雄市鳥松網球協會會長詹金生（中）結合最愛的網球與繪畫，在鳥松國小網球場舉辦「有『愛』觀『詹』‧網『繪』『金生』」畫展。圖／詹金生提供
高雄市鳥松網球協會會長詹金生（中）結合最愛的網球與繪畫，在鳥松國小網球場舉辦「有『愛』觀『詹』‧網『繪』『金生』」畫展。圖／詹金生提供
高雄市鳥松網球協會會長詹金生（左一）結合最愛的網球與繪畫，在鳥松國小網球場舉辦「有『愛』觀『詹』‧網『繪』『金生』」畫展。圖／詹金生提供
高雄市鳥松網球協會會長詹金生（左一）結合最愛的網球與繪畫，在鳥松國小網球場舉辦「有『愛』觀『詹』‧網『繪』『金生』」畫展。圖／詹金生提供

攝影比賽 中山大學 元旦

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