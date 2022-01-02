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影／台中新人今找月老證婚 這廟還有氤氳使者斬小三

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市慈德慈惠堂是知名的月老廟，今天找來台中市民政局長吳世瑋、議員黃馨慧替新人證婚。記者陳宏睿／攝影
台中市慈德慈惠堂是知名的月老廟，今天找來台中市民政局長吳世瑋、議員黃馨慧替新人證婚。記者陳宏睿／攝影

台中市慈德慈惠堂尊奉月老神尊，是知名月老廟，今天上午廟方舉辦「金絲良緣暨招財大法會」，120對佳偶到場祈福，台中市民政局長吳世瑋、議員黃馨慧並為四對新人證婚，頒發「結婚福證書」。

吳世瑋說，民政局工作就是要辦月老、註生娘娘，雖然台中市出生率還是六都第二，但有可能很快被高雄追過，所以希望此次請新人「拜託，趕快努力」。

台中慈德慈惠堂是全台知名的月老廟，今天上午8時起，舉辦一系列活動，廟方除請局長、議員為新人證婚，也委請人扮成月老，找來法師，為新人祈福，還有「氤氳使者」，協助民眾斬除桃花、小三修成正果。

慈德慈惠堂堂主陳瑞寶說明廟裡供奉氤氳使者的由來，他說，10年前，一名在大陸的台商有了小三，他妻子知道後差點尋短。後來她到廟裡向月老求助，說來也玄，沒隔多久，丈夫就返台，才告知原來是在對岸時，突然夢到一名黑白長相的人，睡醒後動彈不得2天，嚇得小三離她丈夫而去。

陳瑞寶說，婦人認為是月老派出「氤氳使者」協助，所以根據丈夫夢中的印象，託人雕刻雕像送給廟方，由於氤氳使者在極少文獻中有記載，也缺具體樣貌，婦人送來的雕像卻形貌具體。只見雕像右手拿著一根九節木棍，左手提著一隻母猴，右腳則踏著一隻公猴，背後背一把剪刀，分開的兩根利刃分別寫著「剪斷煽情爛桃花、鞭打掀波猴小三」。

他說，廟方為此供奉氤氳使者，希望幫助更多受到感情困擾民眾，今天的儀式也有委人扮成「氤氳使者」，為民眾除孽緣、化解爛桃花，婚姻大事再請月老全權作主，圓滿每一段感情。

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台中市慈德慈惠堂是知名的月老廟，今天找來台中市民政局長吳世瑋、議員黃馨慧替新人證婚。記者陳宏睿／攝影
台中市慈德慈惠堂是知名的月老廟，今天找來台中市民政局長吳世瑋、議員黃馨慧替新人證婚。記者陳宏睿／攝影
台中市慈德慈惠堂是知名的月老廟，今天找來台中市民政局長吳世瑋、議員黃馨慧替新人證婚。記者陳宏睿／攝影
台中市慈德慈惠堂是知名的月老廟，今天找來台中市民政局長吳世瑋、議員黃馨慧替新人證婚。記者陳宏睿／攝影
台中市慈德慈惠堂是知名的月老廟，今天找來台中市民政局長吳世瑋、議員黃馨慧替新人證婚，現場有各式祈福的道具。記者陳宏睿／攝影
台中市慈德慈惠堂是知名的月老廟，今天找來台中市民政局長吳世瑋、議員黃馨慧替新人證婚，現場有各式祈福的道具。記者陳宏睿／攝影

月老 台中市 婚姻

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