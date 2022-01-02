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南灣跨年燃放煙火遺留大量殘骸 墾管處：查到要罰

中央社 / 屏東縣2日電

墾丁南灣沙灘元旦清晨被民眾拍到遺留大量煙火殘骸，美麗沙灘走樣，網路上一片撻伐，墾管處今天表示，將請海巡人員加強夜間巡查，如被查到燃放煙火、鞭炮將依法裁罰。

在臉書（Facebook）恆春半島公共事務討論社團上，昨天有張姓民眾po文及照片，墾丁南灣沙灘近海處一整排燃放過的煙火殘骸，還有裝煙火的箱子，及沙灘被燃放煙火後，一整片被燃紅，白色沙灘一整個變樣。

張姓民眾表示，昨天元旦一早淨灘，「看到這樣的景色真的很無奈，偷偷在海灘放煙火就算了，享受完了也不會整理，可憐！」他並表示，擔心那些煙火放過後的小碎片與粉塵流入大海，一定嚴重影響海洋生態。

po文引來網友留言韃伐，大罵沒有公德心，有民眾說，「台灣唯有的好地方，要珍惜」，也有一名附近的民宿業者留言表示，拜託「警察」，明年跨年要派人駐守，他看到想靠近，可是太危險，煙火一直往他的民宿噴；還有一名網友說，在萬里桐海岸也發現有很多仙女棒。

墾丁國家公園管理處副處長許書國接受中央社記者採訪時表示，墾丁國家公園內規定「禁止從事燃放爆竹煙火之行為」，去年也在白砂發現有民眾跨年燃放煙火遺留的殘骸，保七總隊第八大隊平時有夜間查緝，未來跨年將加強夜間查緝的頻度。

許書國表示，依國家公園法，查獲燃放爆竹煙火者，第1次裁罰新台幣1500元，第2次以上罰3000元。

沙灘 墾丁 國家公園

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