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全國首座客語幼兒園9月確定來不及 改拚年底
高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦全台首家「客語沉浸非營利幼兒園」，預計招收60名小朋友，原本計畫今年9月開園，但設計規畫標案已流標3次，近日重新公告上網，除增加金額，也向專業廠商邀標，希望突破困境，拚今年底開園營運。
高雄市政府客委會綜合規畫組長陳燕萍說，客語沉浸非營利幼兒園空間營造工程設計案原本經費600多萬，獲中央客委會挹注84%，其餘地方自籌，但去年經歷3次流標，困境包括最近建案活絡，許多建築師都表示手上工作量太忙，加上空間改造涉及變更使照等程序，過程較繁雜，都是施工團隊對進場興趣缺缺原因。
陳燕萍說，近期已調整標案金額，增加約80萬，也積極奔走向專業團隊邀標，希望能盡早順利標出，拚今年8、9月間完成硬體工程，接著要委託非營利法人，經營團隊在師資條件上會有一些要求，希望在今年底開園營運。
客委會統計，高雄市三民區2至5歲幼兒人口約1萬717人，公私立及非營利幼兒園只能服務7324名幼兒，顯見三民區是公共化教保服務熱區。透過成立客語沉浸非營利幼兒園，以環境與教材搭配，可讓孩子更融入客家情境，讓客語也能在都會中發聲，並提供社區優質托育選擇。陳燕萍表示，之前辦地方說明會，家長回響熱烈，許多非客籍家庭也期待能讓孩子在語言黃金期學好客語。
客會會指出，幼兒園主要運用文物館兒童廳改造，室內空間約107坪，搭配寬敞戶外場域，硬體條件優於許多幼兒園，收費會採非營利幼兒園標準。對象優先招收3到5歲弱勢幼兒，有餘額再招收一般生。
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