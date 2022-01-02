高市府：陳其邁招商累積達4568億元 半導體居冠

高市府指出，市長陳其邁上任後招商累積投資額達新台幣4568億元，以半導體產業居冠，其次為商業服務業。仁武產業園區近期也將辦理B、G區共10個坵塊審查，投資額可望持續看漲。

高雄市政府經發局今天發布新聞稿表示，陳其邁上任後推動產業轉型等優先政策目標，積極招商引資，迄今累積投資額已達4568億元。

經發局指出，除成功吸引半導體穩懋、默克、台積電及日月光等關鍵大廠落地設廠，加上鴻海進駐橋科發展電動車，全聯及三井等商業服務業也要落地高雄，顯見高雄投資環境健全。

「高雄招商引資絕對讓大家有感！」高雄市經發局長廖泰翔表示，陳其邁上任2個月內就促成已延宕2年的仁武產業園區開發，並與中央聯手大幅縮短橋頭科學園區原定6年的開發期程，3年內完成招商選地、60天內迅速動土。

另外，高市府並比照中央成立「投資高雄事務所」，透過專案經理單一窗口服務企業投資案，打造全台最優質的投資環境。

針對高雄半導體產業聚落，廖泰翔說，將以楠梓為核心形成「半導體產業S廊帶」，讓半導體產業從材料、IC設計、晶圓製造到封裝測試形成完整供應鏈，加上鴻海進駐橋科發展電動車產業，產業鏈聚落逐漸成形。

經發局指出，統計陳其邁上任後迄今高雄重要投資案，以半導體產業相關投資案居冠，包括日月光進駐橋科以高階封裝技術為核心打造智慧工廠、穩懋半導體進駐南科高雄園區擴建新廠、穎崴科技在楠梓園區興建半導體高階製造中心。

此外，台塑德山精密化學、台灣華爾卡國際、英特格及默克也相繼投資高雄，指標大廠台積電也宣布要投資高雄設立7奈米及28奈米製程晶圓廠。

經發局表示，招商規模以商業服務業相關投資案居次，約有1000億元，包括三井集團在鳳山投資百億元興建購物中心、特貿三的3處基地順利招商，預計吸引750億元集結商、辦、住、零售及產業與公共服務等綜合使用機能建設；全聯實業也在本洲產業園區投資近百億元，興建智慧化冷鏈物流中心。

經發局指出，仁武產業園區去年完成B、G、L區域、共9個坵塊地入區審查，包括航太供應鏈團隊駐龍精密、成新科技、科力航太及全球汽車電子領先大廠元山科技等9家廠商入選。

經發局預告，近期還會持續辦理B、G區共10個坵塊審查，預計今年起陸續交地建廠、3年內完工投入生產，今年投資額可望持續看漲。