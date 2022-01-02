快訊

加油要快 中油宣布明起汽、柴油每公升大漲0.9元

全球首例「Flurona」以色列孕婦同時感染新冠和流感病毒

高市府：陳其邁招商累積達4568億元 半導體居冠

中央社 / 高雄2日電

高市府指出，市長陳其邁上任後招商累積投資額達新台幣4568億元，以半導體產業居冠，其次為商業服務業。仁武產業園區近期也將辦理B、G區共10個坵塊審查，投資額可望持續看漲。

高雄市政府經發局今天發布新聞稿表示，陳其邁上任後推動產業轉型等優先政策目標，積極招商引資，迄今累積投資額已達4568億元。

經發局指出，除成功吸引半導體穩懋、默克、台積電及日月光等關鍵大廠落地設廠，加上鴻海進駐橋科發展電動車，全聯及三井等商業服務業也要落地高雄，顯見高雄投資環境健全。

「高雄招商引資絕對讓大家有感！」高雄市經發局長廖泰翔表示，陳其邁上任2個月內就促成已延宕2年的仁武產業園區開發，並與中央聯手大幅縮短橋頭科學園區原定6年的開發期程，3年內完成招商選地、60天內迅速動土。

另外，高市府並比照中央成立「投資高雄事務所」，透過專案經理單一窗口服務企業投資案，打造全台最優質的投資環境。

針對高雄半導體產業聚落，廖泰翔說，將以楠梓為核心形成「半導體產業S廊帶」，讓半導體產業從材料、IC設計、晶圓製造到封裝測試形成完整供應鏈，加上鴻海進駐橋科發展電動車產業，產業鏈聚落逐漸成形。

經發局指出，統計陳其邁上任後迄今高雄重要投資案，以半導體產業相關投資案居冠，包括日月光進駐橋科以高階封裝技術為核心打造智慧工廠、穩懋半導體進駐南科高雄園區擴建新廠、穎崴科技在楠梓園區興建半導體高階製造中心。

此外，台塑德山精密化學、台灣華爾卡國際、英特格及默克也相繼投資高雄，指標大廠台積電也宣布要投資高雄設立7奈米及28奈米製程晶圓廠。

經發局表示，招商規模以商業服務業相關投資案居次，約有1000億元，包括三井集團在鳳山投資百億元興建購物中心、特貿三的3處基地順利招商，預計吸引750億元集結商、辦、住、零售及產業與公共服務等綜合使用機能建設；全聯實業也在本洲產業園區投資近百億元，興建智慧化冷鏈物流中心。

經發局指出，仁武產業園區去年完成B、G、L區域、共9個坵塊地入區審查，包括航太供應鏈團隊駐龍精密、成新科技、科力航太及全球汽車電子領先大廠元山科技等9家廠商入選。

經發局預告，近期還會持續辦理B、G區共10個坵塊審查，預計今年起陸續交地建廠、3年內完工投入生產，今年投資額可望持續看漲。

半導體 陳其邁

延伸閱讀

影／伍佰壓軸搖滾迎2022年 陳其邁喊「高雄愛你久久」

被問高雄跨年有何特色 陳其邁爽快答覆「啥款」？

【重磅快評】陳其邁搞政績工程 不樂之捐留八大苦果

影／反駁新北也拿錢 侯友宜酸陳其邁：高雄本事比較大

相關新聞

影／台中新人今找月老證婚 這廟還有氤氳使者斬小三

台中市慈德慈惠堂尊奉月老神尊，是知名月老廟，今天上午廟方舉辦「金絲良緣暨招財大法會」，120對佳偶到場祈福，台中市民政局...

全國首座客語幼兒園9月確定來不及 改拚年底

高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦全台首家「客語沉浸非營利幼兒園」，預計招收60名小朋友，原本計畫今年9月開...

藍議員質疑市府護建商輕民意 綠營反擊「竹篙湊菜刀」

高雄市壽山動物園改建案大宗經費來自國營事業、建商引發討論，國民黨高雄市議員李雅靜說，她接獲鳳山居民陳情縮道糾紛，建商態度...

佛光山佛化婚禮 38對佳偶永結同心

國際佛光會中華總會昨舉辦「百年好合佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」，來自全台各地的38對新人佳偶，在佛光山大雄寶殿，由佛光山住...

車停國道路肩看焰火 警驅離

在國道10號東向高雄仁武至燕巢段，可遠眺高雄義大遊樂世界施放的跨年焰火，往年常有車輛行經該處將車速放慢觀賞，影響通行；國...

高雄輕軌運量跨年夜創歷史新高 免費搭車明截止

高雄跨年晚會人潮在今天凌晨1點半順利疏運完畢，高雄捷運運量人數27萬人、輕軌7萬人。高捷公司指出，去年跨年運量因疫情影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。