藍議員質疑市府護建商輕民意 綠營反擊「竹篙湊菜刀」

高雄市壽山動物園改建案大宗經費來自國營事業、建商引發討論，國民黨高雄市議員李雅靜說，她接獲鳳山居民陳情縮道糾紛，建商態度強硬，她質疑許多建商是市府募款對象，難怪市府相關單位不願為民作主，且建商有恃無恐。綠營議員反擊李雅靜，拿此案與壽山動物園改建案相同並論是「竹篙湊菜刀」。

李雅靜說，市府向建商募款存在很大疑慮，捐款各家建商近期在高雄大量推案，當建商與公眾利益發生衝突，「請問高雄市政府要站在哪邊？」一旦吃人嘴軟、拿人手短，市民只能嘗苦果。

李雅靜舉例，以近期鳳山五甲一處建案為例，建商興建房子壓縮道路，硬生生將8米道路縮減成5米，居民憂影響救災救護車輛通行，她接獲陳情後，立即邀市府相關部門及建商協商，盼建商規畫設計上能維持現有道路，但建商態度強硬，以私人土地為由堅持不願退讓。

對於李雅控訴市府相關單位態度護建商，市府表示並非如此，已協議開發土地所有權人基地退縮2公尺建築，退縮部分由所有權人切結淨空供通行使用，預計道路寬度將達7米。

高雄市工務局指出，依據民國59年「高雄臨海特定區計畫」及78年「變更臨海特定區計畫第一次通盤檢討暨第一期公共設施保留地專案通盤檢討案」，鳳山區三誠路60巷21弄由5米綠帶變更為5米都市計畫道路，現況柏油鋪面範圍係涵蓋計畫道路及三誠路60巷21弄2至34號的法定空地，此法定空地非屬巷道範疇。

工務局表示，此案如認定該巷弄為現有巷道，三誠路60巷21弄2至24號領有66年建照的雙號約11戶，未來拆除重建均需依現有巷道邊界線退縮建築，且位於現有道路的土地不得計入法定空地，會嚴重影響這些住戶權益。為維護公眾通行權益及消防救災必要，已協議開發土地所有權人基地退縮2公尺建築，退縮部分由所有權人切結淨空供通行使用，預計道路寬度將達7米。

民進黨市議員陳慧文說，此案目前協商中，較有疑慮部分是轉彎處約5米，擔心救護車輛不易通行。建商雖已取得建照，也完成規畫圖等，但經協商有意願再進行調整，希望朝居民、建商雙贏方式處理。陳慧文批李雅靜，將此案與壽山動物園改建案相同並論是「竹篙湊菜刀」。