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忘年藝坊國樂團金門行 為弱勢帶來音樂饗宴

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
福田家園致贈感謝狀，由忘年藝坊指揮張富雄代表接受。圖／縣府提供
福田家園致贈感謝狀，由忘年藝坊指揮張富雄代表接受。圖／縣府提供

由一群愛好國樂的好朋友所組成的忘年藝坊國樂團，原訂於去年7月赴金進行公益演出，受到疫情影響，將演出順延至今天，該樂團約40餘名樂手、演員，今天到福田家園表演，受到身心障礙者的熱忱歡迎，該團除了跨海帶來音樂饗宴外，還捐贈福田家園新台幣2萬元，希望對金門社會福利盡一份心力。

忘年藝坊國樂團一行於今日抵金，隨即在下午前往福田家園表演，演出人員約計40餘人，由馬志剛領隊，除了團長邱錦城、指揮張富雄外，還有二胡、笛子、揚琴、中阮、柳琴、琵琶、低音、打擊等多位樂手與演員參與，表演曲目有「舊情綿綿」、「何日君再來」、「阮不知啦」、「為著十萬元」等多達10來首曲目。

福田家園陳長源主任表示，演出相當精彩，讓院生也隨著音樂輕哼，氣氛溫馨。

據了解，忘年藝坊於民國100年時正式成立，由一群愛好國樂的人士齊聚，且在張富雄老師的指導下，樂團不斷學習成長，目前已略具小型樂團規模，不定期參加地方小型音樂活動並且舉辦音樂成果發表會，近年也至外縣市與其他樂團交流演出，並積極參與公益活動與慈善義演，期能體現「藝術生活化、生活藝術化」之理想，也希望為發揚傳統音樂文化奉獻心力。

社會處長董燊今天也到場欣賞，對於藝坊跨海提供專業的音樂饗宴外，還特帶來善款挹住社福能量，表示感謝之意。

董燊指出，金門福田家園目前提供100餘名身心障礙者全日型住宿照顧服務，縣府也持續連結各項資源與活動，著力於服務品質提升，在專業人力、感控、社工服務、環境公安、社會參與等面向，都能提供服務使用者適切的居住空間與服務，未來也將持續強化各項社區式照顧服務，讓有意願返家或返回社區生活的身障者有更多服務選擇，讓金門身心障礙各項福利服務更臻完善。

忘年藝坊國樂團團長邱錦城（左）致贈2萬元給福田家園。圖／縣府提供
忘年藝坊國樂團團長邱錦城（左）致贈2萬元給福田家園。圖／縣府提供
金門縣社會處長董燊特別到場欣賞，並致詞感謝忘年藝坊帶來精彩音樂饗宴。圖／縣府提供
金門縣社會處長董燊特別到場欣賞，並致詞感謝忘年藝坊帶來精彩音樂饗宴。圖／縣府提供
忘年藝坊今天到福田家園演出，受到院生的歡迎。圖／縣府提供
忘年藝坊今天到福田家園演出，受到院生的歡迎。圖／縣府提供

樂團 國樂 金門

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