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佛光山元旦佛化婚禮第六年 38對新人見證婚姻永結同心

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
國際佛光會中華總會舉辦的今天上午舉辦「百年好合佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」。聯合報系資料照片／記者陳弘逸攝影
國際佛光會中華總會舉辦的今天上午舉辦「百年好合佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」。聯合報系資料照片／記者陳弘逸攝影

國際佛光會中華總會舉辦的「百年好合佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」邁入第六年，今年共有來自全台各地，38對新人佳偶，一同到佛光山進入大雄寶殿，由佛光山住持心保和尚擔任證婚人，由佛光山諸位法師共同引領，在三寶座前共同宣誓並許下諾言，同時邀請116對菩提眷屬，一同到場，象徵並見證婚姻永結同心。

今年佛化婚禮上，邀請佛光青年歌詠隊在典禮高唱〈愛與和平〉，〈愛與和平〉為2021年國際佛光會世界會員代表線上大會主題曲，也為新人或菩提眷屬祝福，誓言用愛共創美好家庭，這次婚禮也吸引上千人一同到場沾喜氣。

佛光山開山星雲大師倡導佛化婚禮，讓信仰從家庭做起且得以傳承，他曾說，在佛前由高僧大德福證並宣誓，男女雙方有共同的信仰、信念，依靠佛法為慈航，在人生的旅途上必能患難與共，相互扶持，更藉著佛緣永結同心，更能保障婚姻幸福美滿。

自2016年舉辦佛化婚禮，至今已邁入第6年，皆選在每年元旦於在佛光山大雄寶殿舉辦，以往除邀請新人攜手走紅毯，同時也會邀請瓷婚、銀婚、珍珠婚甚至鑽石婚的菩提眷屬到場，象徵永結同心。

另外，首部專屬佛化婚禮〈與你一起「伴」相隨〉微電影，用10多分鐘道出伴侶從相遇、相知到相守的可貴，廣邀民眾可到國際佛光會中華總會官網觀賞。

今年「百年好合佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」共有來自全台各地，38對新人佳偶與116對菩提眷屬。聯合報系資料照片／記者陳弘逸攝影
今年「百年好合佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」共有來自全台各地，38對新人佳偶與116對菩提眷屬。聯合報系資料照片／記者陳弘逸攝影
今年「百年好合佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」共有來自全台各地，38對新人佳偶與116對菩提眷屬。聯合報系資料照片／記者陳弘逸攝影
今年「百年好合佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」共有來自全台各地，38對新人佳偶與116對菩提眷屬。聯合報系資料照片／記者陳弘逸攝影
今年「百年好合佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」共有來自全台各地，38對新人佳偶與116對菩提眷屬。聯合報系資料照片／記者陳弘逸攝影
今年「百年好合佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」共有來自全台各地，38對新人佳偶與116對菩提眷屬。聯合報系資料照片／記者陳弘逸攝影
國際佛光會中華總會舉辦的「百年好合佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」邁入第六年，今年共有來自全台各地，38對新人佳偶與116對菩提眷屬，一同到場，象徵並見證婚姻永結同心。聯合報系資料照片／記者陳弘逸攝影
國際佛光會中華總會舉辦的「百年好合佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」邁入第六年，今年共有來自全台各地，38對新人佳偶與116對菩提眷屬，一同到場，象徵並見證婚姻永結同心。聯合報系資料照片／記者陳弘逸攝影
國際佛光會中華總會舉辦的今天上午舉辦「百年好合佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」。聯合報系資料照片／記者陳弘逸攝影
國際佛光會中華總會舉辦的今天上午舉辦「百年好合佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」。聯合報系資料照片／記者陳弘逸攝影

婚禮 佛光山 星雲大師

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