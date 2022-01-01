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寶來國中領唱高雄元旦升旗 合唱團盼疫情趨緩為國爭光

中央社 / 高雄1日電
六龜寶來國中合唱團學生領唱國歌，多元曲風讓人耳目一新。聯合報系資料照片／記者徐白櫻攝影
六龜寶來國中合唱團學生領唱國歌，多元曲風讓人耳目一新。聯合報系資料照片／記者徐白櫻攝影

高雄市升旗今天由曾在2018世界合唱比賽奪得金牌的寶來國中合唱團領唱國歌，不同以往的是合唱團用西拉雅、布農族和大武壠傳統歌謠開頭，再過渡到熟悉的國歌，令民眾驚豔。

高雄市今年的元旦升旗典禮，邀請曾在2018世界合唱比賽奪得金牌的寶來國中合唱團領唱國歌，但是在司儀喊出「唱國歌」之後，鋼琴彈奏的卻不是國歌旋律。合唱團先以西拉雅語歌頌山林風聲和鳥類鳴唱、接以布農族勸勉歌，再用大武壠的優美古調，過渡到熟悉的「三民主義、吾黨所宗」，襯著古謠的合音，引領民眾一起迎接2022年。

寶來國中校長羅慶璋接受中央社記者電訪表示，寶來國中合唱團從2015年成立，讓全校學生一起加入，從國一到國三，現在全校46名學生都是合唱團員，由醫師陳俊志擔任指揮，成軍後一直活躍於各項合唱比賽。

羅慶璋說，因為寶來國中所在的六龜地區，有著布農族、平埔族、客家人和閩南人等不同族群，也與阿美族、魯凱族多有交流，所以學校鼓勵學生唱各種語言的歌曲。閩南出身的學生，要跟當地耆老學唱原住民歌謠，布農族的學生，也在客語老師的帶領下，學唱客家山歌。

此外，羅慶璋說，學校也會請外籍老師協助教英語歌曲的發音，並連結歌詞進行教學，讓學生從正確發音開始，學習語言沒有負擔。

陳俊志說明，今天演唱的改編版國歌，是同為自己指導的內門區木柵、六龜區荖濃、桃源區建山三所國小去年受市府邀請在元旦升旗領唱國歌時，請編曲老師陳羿婷將各校代表族群西拉雅、大武壠和布農族的歌謠與國歌結合寫成，盼展現高雄特有文化，也成為傳承媒介。不料去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響沒機會演唱，延後一年由寶來國中亮相。

陳俊志說，建山、荖濃國小的學生升學後到寶來國中就讀，孩子們一路唱上來，程度很好，2018年赴南非參加世界合唱比賽更在民謠組擊敗14個國家抱回金牌。這次能在正式場合演唱這首獨特的國歌，孩子們也都很驕傲。

未來是否會再帶學生參加國際比賽，羅慶璋說，2020年位於比利時的比賽因為疫情一路延到2021年10月，雖順利取得門票，但當時國際疫情仍嚴峻，校方不敢冒染疫風險帶學生出國，只盼未來疫情趨緩，或有國家代表隊機制，能再帶學生為國爭光。

國歌 布農族 疫情

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