金門縣政紀要恢復出版 電子書上架縣府官網

金門縣政府「縣政紀要」年刊恢復出版了！金門縣府今天表示，109年縣政紀要電子書近日完成，在縣府官網上架，開放點閱並提供下載，內容包羅萬象，儘可能涵蓋縣政發展全貌，圖文穿插，文字淺顯，提供鄉親閱讀，共同關心金門發展軌跡，分享縣政發展成果。

金門縣長楊鎮浯在序文中表示，這兩年全球苦於新冠肺炎疫情籠罩，深深了解鄉親日子過得辛苦，縣政建設一樣面臨艱鉅挑戰，感謝縣政團隊、六鄉鎮公所以及各級民意代表攜手合作，按部就班推動縣政，維持金門穩健的建設和發展。

在建設金門為宜居、幸福城市過程中，也看到島內外鄉親傳承金門精神在各領域默默勤奮打拚，迭創非凡成就，為金門厚植軟實力，提升金門能見度和鄉親光榮感，令人喝彩。縣政紀要就像一本日記，記錄全民努力耕耘的過程和收穫，讓縣民在前人打下的基礎上，放大格局和視野，繼續為金門家鄉和這個美麗島嶼寫日記，榮耀金門。

縣政紀要內容包含當年度重要建設、施政作為、興革績效、政策制度等施政成果，以及代表性縣政要聞、島內外鄉親傑出事蹟等，按月份、日期時序排列，附錄縣府向縣議會施政報告。

109年金門縣政紀要電子書近日上架縣府官網，置於「政府資訊公開」項下「縣政紀要」，在首頁橫幅畫面即可點擊連結，全書含圖文資料，以及縣議會第七屆第三、四次定期會所提施政報告，字數約8萬5000字，圖表500張，頁數240頁。適用PC、MAC、iOS、android，可於桌上電腦、平板電腦、手機等載具閱讀。電子書檔案格式為可下載、可印刷的PDF檔。而108年及110年縣政紀要也緊鑼密鼓進行中，不久後可一起呈現。