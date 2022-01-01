金門元旦升旗健走 2千人爭搶藍芽音響好禮

今天是2022年的第一天，金門縣長楊鎮浯在今天上午主持元旦升旗典禮時指出，他將會攜手團隊做該做的事和對的事，並透過有序的發展，讓金門不躁進、不民粹，同時藉著完整縝密的規劃，讓有序的發展成就永續的金門。

今天上午6時許，金門五鄉鎮同步舉行升旗典禮暨元旦健走，金門縣長楊鎮浯、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、陸軍金門防衛指揮部指揮官陳忠文中將等人，都前往金城鎮的縣立體育場參加。

楊鎮浯在致詞時表示，今天是個非常特別的日子，111年1月1日5個1，他相信金門在大家的通力合作下，拿下的不只是5個第一、10個第一，而是百個第一、千個第一，他和縣府團隊也會堅定的和金門走在對的道路。

楊鎮浯說，回顧3年來的施政，在守護金門的社會福利方面，他捨棄了過去側重發放現金的方式，轉換成實實在在照顧鄉親的社會安全網，其中，對於小朋友的照顧，從0-2歲、2-3歲銜接到幼稚園，減輕年輕家長的負擔。另在長輩的照顧方面，也創新作法，讓長輩能夠在地安養。

揮別2021，楊鎮浯表示，他有信心在疫情可控的情況下，攜手團隊邁向更美好的一年，而這不僅只是他對團隊的期許，更是他迎向更多挑戰的開始，面對新的一年，他將持續和中央緊密對接，讓金門成為台灣各縣市的好朋友。

他也說，在兩岸部份，針對日前中國國台辦有關金門、廈門發展關係的發言，大陸已釋出友好的訊號，將做大、做強廈金旅遊，疫情過後，他也會攜手團隊做該做的事、做對的事，並透過有序的發展，讓金門不躁進、不民粹，同時藉著完整縝密的規劃，讓有序的發展成就永續的金門。

此外，五鄉鎮同步辦升旗，讓了吸引民眾參與，各鄉鎮也挖空心思準備好禮贈送給參與的民眾，其中金城鎮送100元的超商卡、金湖鎮則送藍芽音響、金沙鎮送出便當盒等，讓不少民眾說「面臨抉擇」，其中藍芽音響最誘人，最終大多數的民眾都到金湖鎮報到。