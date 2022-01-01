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金門元旦升旗健走 2千人爭搶藍芽音響好禮

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣今天辦元旦升旗典禮暨健走活動，由金門縣長楊鎮浯等人主持鳴槍。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今天辦元旦升旗典禮暨健走活動，由金門縣長楊鎮浯等人主持鳴槍。記者蔡家蓁／攝影

今天是2022年的第一天，金門縣長楊鎮浯在今天上午主持元旦升旗典禮時指出，他將會攜手團隊做該做的事和對的事，並透過有序的發展，讓金門不躁進、不民粹，同時藉著完整縝密的規劃，讓有序的發展成就永續的金門。

今天上午6時許，金門五鄉鎮同步舉行升旗典禮暨元旦健走，金門縣長楊鎮浯、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、陸軍金門防衛指揮部指揮官陳忠文中將等人，都前往金城鎮的縣立體育場參加。

楊鎮浯在致詞時表示，今天是個非常特別的日子，111年1月1日5個1，他相信金門在大家的通力合作下，拿下的不只是5個第一、10個第一，而是百個第一、千個第一，他和縣府團隊也會堅定的和金門走在對的道路。

楊鎮浯說，回顧3年來的施政，在守護金門的社會福利方面，他捨棄了過去側重發放現金的方式，轉換成實實在在照顧鄉親的社會安全網，其中，對於小朋友的照顧，從0-2歲、2-3歲銜接到幼稚園，減輕年輕家長的負擔。另在長輩的照顧方面，也創新作法，讓長輩能夠在地安養。

揮別2021，楊鎮浯表示，他有信心在疫情可控的情況下，攜手團隊邁向更美好的一年，而這不僅只是他對團隊的期許，更是他迎向更多挑戰的開始，面對新的一年，他將持續和中央緊密對接，讓金門成為台灣各縣市的好朋友。

他也說，在兩岸部份，針對日前中國國台辦有關金門、廈門發展關係的發言，大陸已釋出友好的訊號，將做大、做強廈金旅遊，疫情過後，他也會攜手團隊做該做的事、做對的事，並透過有序的發展，讓金門不躁進、不民粹，同時藉著完整縝密的規劃，讓有序的發展成就永續的金門。

此外，五鄉鎮同步辦升旗，讓了吸引民眾參與，各鄉鎮也挖空心思準備好禮贈送給參與的民眾，其中金城鎮送100元的超商卡、金湖鎮則送藍芽音響、金沙鎮送出便當盒等，讓不少民眾說「面臨抉擇」，其中藍芽音響最誘人，最終大多數的民眾都到金湖鎮報到。

據了解，金湖鎮公所此次共準備了1400份禮物贈送，結果今天現場來了將近2千人，讓公所員工也嚇了一大跳，結果禮物兌換券在半小時內就發完，讓不少晚到的民眾相當扼挽。

金湖鎮公所今天上午辦元旦升旗與健走活動，活動相當成功，吸引將近2000人參與。圖／金湖鎮公所提供
金湖鎮公所今天上午辦元旦升旗與健走活動，活動相當成功，吸引將近2000人參與。圖／金湖鎮公所提供
金門縣今天辦元旦升旗典禮，各單位人員都準時到場參與。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今天辦元旦升旗典禮，各單位人員都準時到場參與。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今天辦元旦升旗典禮，金門縣長楊鎮浯、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志等人都前往金城鎮的縣立體育場參加。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今天辦元旦升旗典禮，金門縣長楊鎮浯、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志等人都前往金城鎮的縣立體育場參加。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今天辦元旦升旗典禮暨健走活動，民眾參與踴躍。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今天辦元旦升旗典禮暨健走活動，民眾參與踴躍。記者蔡家蓁／攝影

金門 楊鎮浯 疫情 元旦

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