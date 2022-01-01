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高雄輕軌運量跨年夜創歷史新高 免費搭車明截止
高雄跨年晚會人潮在今天凌晨1點半順利疏運完畢，高雄捷運運量人數27萬人、輕軌7萬人。高捷公司指出，去年跨年運量因疫情影響巨幅下滑，今年跨年人潮回流，另外輕軌比去年國慶日最高運量多出2萬人，創下營運以來新高紀錄，大眾運輸工具在重大節日扮演重要角色。
2022雙舞台跨年晚會熱鬧落幕，市府交通局指出，蓬萊商港與高流兩地同步倒數迎接，共湧入23萬100人，今天凌晨1點30分完成疏運，比預期提早半小時。
高捷公司統計指出，12月31日捷運總運量為27萬4564人、輕軌運量7萬858人，兩者總計34萬人次，相較去年僅21萬人，今年人潮明顯回流，逐步恢復往年跨年水平的30萬人次。
特別的是，高雄輕軌從2015年起營運，去年雙十國慶日運量5萬476人，此數字原為營運以來單日最高運量， 12月16日鼓山站至台鐵美術館站通車，市府宣布輕軌免費搭乘至1月2日，今年跨年單日運量突破7萬人，再創歷史新高。
高捷說，捷運與輕軌運量高歸功於今年跨年晚會採雙場地進行，兩地距離輕軌站都很近，且事前宣傳得宜，不少民眾搭乘大眾交通工具參加跨年活動。此外，跨年當日是假期，不少民眾一早就搭捷運或輕軌外出遊玩也有助益。
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