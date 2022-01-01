賴峰偉元旦升旗 宣布澎湖今年為環保年

澎湖縣長賴峰偉今早在元旦升旗典禮時宣布，2022年是澎湖「環境保護年」，要向日本與新加坡看齊，迎頭趕上。

賴峰偉與澎湖縣議會議長劉陳昭玲今偕縣府團隊、各級學校、機關、事業單位、社團、部隊及鄉親參加在縣府廣場前舉辦的元旦升旗暨慢跑活動。府會二巨頭祈願，新年新希望、新活力，疫情退散，風調雨順，全民健康。

賴峰偉宣布今年是「環保年」，在物質環保部分包括在取締交通違規、減塑、青青草原、青青社區與小徑與海廢等整理都已見，物質環保已達到先進城市目標，未來任期還將向日本和新加坡學習，並迎頭趕上。心靈環保就是要做到人人有正能量、做善事、說好話