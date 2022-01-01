屏東南國漫節累計萬人參與 今年再推逾40場講座與走讀

屏東縣政府舉辦的第3屆南國漫讀節，去年上半場辦理超過40場閱讀活動，累計線上、線下參與人次達萬人，堪稱全台歷時最久，最多人響應的閱讀節；縣府文化處說，閱讀派對今年持續力邀深受讀者喜愛的重磅講者，開啟下半場近40多場接力講座與走讀活動，邀讀者來參與以閱讀為號召的南方派對，讓閱讀的號角永不停歇。

文化處表示，1月8日知名歌手鄭宜農將在屏東縣立圖書館總館，以主題「有話想說的時候，就寫作吧！」分享文學創作與身為歌手、作家的心路歷程，隔日和曾出版《幽魂訥訥》作家顏訥共同帶領走讀活動，以「那些屬於自我的旅行，就用____灌溉吧！」為題，在藍皮火車穿梭山海行駛間，暢談人生旅行中最不可或缺的人事物。

2月12、13日，漫讀節邀請最接地氣的金曲音樂人謝銘祐、2021年客語金曲贏家春麵樂隊，與擁有細緻嗓音的音樂詩人王榆鈞，及屏東具代表性的月琴團登台演出。另外，1月8、9日及2月12、13日雙週午後搭配由La Rue 文創設計策劃之森林閱讀市集，將在屏東縣立圖書館總館齊聲綻放。