屏東南國漫節累計萬人參與 今年再推逾40場講座與走讀
屏東縣政府舉辦的第3屆南國漫讀節，去年上半場辦理超過40場閱讀活動，累計線上、線下參與人次達萬人，堪稱全台歷時最久，最多人響應的閱讀節；縣府文化處說，閱讀派對今年持續力邀深受讀者喜愛的重磅講者，開啟下半場近40多場接力講座與走讀活動，邀讀者來參與以閱讀為號召的南方派對，讓閱讀的號角永不停歇。
文化處表示，1月8日知名歌手鄭宜農將在屏東縣立圖書館總館，以主題「有話想說的時候，就寫作吧！」分享文學創作與身為歌手、作家的心路歷程，隔日和曾出版《幽魂訥訥》作家顏訥共同帶領走讀活動，以「那些屬於自我的旅行，就用____灌溉吧！」為題，在藍皮火車穿梭山海行駛間，暢談人生旅行中最不可或缺的人事物。
2月12、13日，漫讀節邀請最接地氣的金曲音樂人謝銘祐、2021年客語金曲贏家春麵樂隊，與擁有細緻嗓音的音樂詩人王榆鈞，及屏東具代表性的月琴團登台演出。另外，1月8、9日及2月12、13日雙週午後搭配由La Rue 文創設計策劃之森林閱讀市集，將在屏東縣立圖書館總館齊聲綻放。
南國漫讀節上半年除有20場靜態講座外，更有20餘場以「屏東在地」、「海洋」為主題的走讀活動，如「車城Ｘ與海共活、海民的海洋生活指南、小琉球Ｘ海洋藝術」、「小島寫生課，來去小琉球寫詩畫畫」將在每周末辦理。最新活動消息，可上文化處臉書：https://www.facebook.com/ptcultural/。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言