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屏東南國漫節累計萬人參與 今年再推逾40場講座與走讀

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府舉辦的第3屆南國漫讀節，去年辦理超過40場閱讀活動，累計線上、線下參與人次達萬人。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府舉辦的第3屆南國漫讀節，去年辦理超過40場閱讀活動，累計線上、線下參與人次達萬人。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府舉辦的第3屆南國漫讀節，去年上半場辦理超過40場閱讀活動，累計線上、線下參與人次達萬人，堪稱全台歷時最久，最多人響應的閱讀節；縣府文化處說，閱讀派對今年持續力邀深受讀者喜愛的重磅講者，開啟下半場近40多場接力講座與走讀活動，邀讀者來參與以閱讀為號召的南方派對，讓閱讀的號角永不停歇。

文化處表示，1月8日知名歌手鄭宜農將在屏東縣立圖書館總館，以主題「有話想說的時候，就寫作吧！」分享文學創作與身為歌手、作家的心路歷程，隔日和曾出版《幽魂訥訥》作家顏訥共同帶領走讀活動，以「那些屬於自我的旅行，就用____灌溉吧！」為題，在藍皮火車穿梭山海行駛間，暢談人生旅行中最不可或缺的人事物。

2月12、13日，漫讀節邀請最接地氣的金曲音樂人謝銘祐、2021年客語金曲贏家春麵樂隊，與擁有細緻嗓音的音樂詩人王榆鈞，及屏東具代表性的月琴團登台演出。另外，1月8、9日及2月12、13日雙週午後搭配由La Rue 文創設計策劃之森林閱讀市集，將在屏東縣立圖書館總館齊聲綻放。

南國漫讀節上半年除有20場靜態講座外，更有20餘場以「屏東在地」、「海洋」為主題的走讀活動，如「車城Ｘ與海共活、海民的海洋生活指南、小琉球Ｘ海洋藝術」、「小島寫生課，來去小琉球寫詩畫畫」將在每周末辦理。最新活動消息，可上文化處臉書：https://www.facebook.com/ptcultural/。

屏東縣政府舉辦的第3屆南國漫讀節，去年辦理超過40場閱讀活動，累計線上、線下參與人次達萬人。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府舉辦的第3屆南國漫讀節，去年辦理超過40場閱讀活動，累計線上、線下參與人次達萬人。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府舉辦的第3屆南國漫讀節，去年辦理超過40場閱讀活動，累計線上、線下參與人次達萬人。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府舉辦的第3屆南國漫讀節，去年辦理超過40場閱讀活動，累計線上、線下參與人次達萬人。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 小琉球 圖書館

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