恆春半島會「動」的藝術展演 風潮變實境舞劇震撼演出
屏東落山風藝術季今年在大型地景裝置藝術靜態展外，元旦下午5時安排融入風動實境的動態表演，備受期待；由前太陽劇團主角舞者張逸軍，編導演出實景沉浸式舞劇「風潮變」，與排灣族歌手戴曉君、泰武古謠傳唱隊、即將成真火舞團創新合作，高空馬戲火舞結合在地恆春民謠，在強勁落山風吹襲下展現吊高空、火舞等高難度技巧和多元文化碰撞的美麗火花。
「起風正當時，藝因風而生，落山風藝術季其實就是最會『動』的藝術展演！」 縣府傳播暨國際事務處鄞鳳蘭說，恆春半島特有的落山風是最佳的「動」元素，落山風藝術季有不少作品都是隨著風動產生變化或聲音，呈現不斷演進或增添樂趣，今年更打破傳統觀劇方式，以沈浸式舞劇與自然場域連結，帶領觀眾遊歷穿梭在沙灘與藝術作品間。
她說，融入風動實境元素的「風潮變」舞劇，以海天山色為幕、沙灘為舞台、藝術作品為背景，並融入在地原住民文化元素，講述風神與海神受到位於屏東的排灣族巫師感召下駕臨海口港，帶來不同資訊與智慧，透過落山風精靈領路集結世人力量，尋覓大地的重生之道。
「風潮變」由張逸軍領銜編導演高空馬戲外，台北極鼓擊團長張家齊、美籍印裔樂手Manav Mehta分別擔任風神與海神，並邀攬華人圈第一火舞團「即將成真火舞團」演出火舞，同時大量採用在地樂曲，排灣族歌手戴曉君、泰武古謠傳唱隊與恆春民謠進香團加入，東方與西方、傳統與前衛，多元文化將碰撞出精彩的火花。
舞劇在黃昏轉入黑夜的那一刻拉開序幕，海天為幕、沙灘為舞台、藝術裝置為背景，融入了在地原住民文化元素，由排灣歌手戴曉君演唱開場，演出人員換上純白的薄絲服裝，手袖隨風飄逸，增添浪漫唯美感。
編導張逸軍表示，在受到疫情動盪侵襲的這二年，台灣乃至於全球都亟需一個光明重生的契機，也是此原創舞劇的核心概念，從發想內容到排練都是大挑戰，不僅要與落山風抗衡，還要思考如何透過表演藝術，與錯落在沙灘上的特色裝置藝術互相表現；屏東的地理位置、海與風的相對關係，且台灣是南島語系的源頭，醞釀而生這次的演出。
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