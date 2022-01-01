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影／高雄棧貮庫許願池 吶喊就能看到希望之「光」
新年新願，今年將在高雄登場的台灣燈會在2022年首日再發布「吶喊許願池Wish Blow」，由30個炫亮球體組合成，透過聲音傳導就能發光，就像一座大型夢幻許願池，大家可到棧貳庫前廣場大聲喊出夢想。
這座吶喊許願池由摩納哥藝術家Helen Eastwood與法國藝術家Laurent Brun共同創作，2018年里昂燈光節曾在安東尼龐賽特廣場亮相，大小球體互動下，產生絢爛繽紛光彩。
高雄市文化局長王文翠說，「吶喊許願池」坐落在棧貳庫廣場前的港邊，設有一座收音麥克風，邀請大家對著遼闊大海把夢想大聲喊出來！藉聲波傳導，閃爍繽紛的燈光會隨著一層層的光圈變換瞬移。這兩年來，世界因新冠疫情顛覆生活日常， 後疫時代希望藉由燈會的光，鼓勵大家積極正向。
2022年新年初始，高雄市副市長史哲也帶頭許願，希望疫情早日控制，也希望2022台灣燈會在高雄的每一道光，能成為每個人心裡的溫暖與希望。他並邀大家到「吶喊許願池」，勇敢做夢。
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