影／元旦升旗「高雄版國歌」古謠混音讓熟悉旋律變不見

2022年第一天，今早高雄雄市府與議會在市立文化中心廣場辦元旦升旗典禮，今年以「後疫高雄 齊心共創」為主題，象徵高雄逐步走出陰霾。世界合唱冠軍的六龜寶來國中合唱團領唱高雄在地版國歌，讓今年升旗不同於往年，市長陳其邁與議長曾麗燕分別向市民恭賀新年快樂，期盼新年度共創後疫情時代新生活。

元旦是一年之始，意味著新的開始，高市議會連續11年辦元旦升旗典禮。議長曾麗燕說，去年元旦升旗因疫情縮小規模，所幸後來獲得控制；去年議會三讀通過「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」及改善工安經費1.2億元，希望市府扛起責任，避免城中城事件再次發生，盼陳市長實踐「2年拚4年」的市政建設承諾。

曾獲得2018年世界合唱團競賽民謠組金牌的寶來國中領唱國歌，樂團指導老師陳俊志融合平埔族西拉雅、大武壠與布農族傳統古謠，重新改編具高雄特色國歌，全新曲風成升旗最大亮點。陳俊志說，這套曲目去年元旦因疫情無法發表，老歌新唱傳達在地文化傳承與開拓新局精神，新的一年帶給大家新氣象。

市長陳其邁指出，寶來國中合唱團以多元、美麗且青脆歌聲唱出對中華民國台灣的熱愛，高雄有多元文化與悠久歷史及勤奮打拚的市民朋友，過去一年歷經缺水危機、疫情蔓延與八月暴雨肆虐，大家在逆境中逐一克服挑戰，培養出對高雄這座偉大城市的共同情感，在高市加速招商引資下，盼年輕人在家鄉就業、安身立命。

「高雄，你比我想得更加偉大，是我們共同的期盼與未來」 ，陳其邁說，在新的一年開始，大家要更加團結、給高雄全部的愛，直到我們頭髮與眉毛都變白。