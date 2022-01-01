海軍軍艦鳴笛慶跨年 高雄雙舞台破20萬人同歡

高雄跨年晚會祭蓬萊、高流雙舞台和軍艦坐鎮，估計雙舞台共破20萬人次參與，倒數後軍艦除鳴笛慶祝，也宣告台灣燈會倒數1個月，義大世界施放888秒大型藝術焰火迎2022。

「2022台灣燈會會前會」高雄跨年推出雙舞台、雙製播規格，分別於蓬萊商港區及高雄流行音樂中心戶外海風廣場舉辦跨年晚會，表演卡司強大，還運用5G高速特性實現異地共演，讓兩邊主持人即時連線聊天甚至同唱。

高雄高流、蓬萊舞台跨年卡司包含歌手郭書瑤、安心亞、Leo王、李英宏等人，蓬萊壓軸由伍佰 & ChinaBlue，高流壓軸則由ØZI陪同倒數，倒數完後兩邊還分別有樂團滅火器、歌手魏如萱繼續帶著粉絲一路嗨到凌晨1時。

高市府首次與海軍合作，由「成功」及「武昌」2艘巡防艦坐鎮蓬萊商港6、7號碼頭，打造極具高雄特色的「蓬萊舞台」；高流舞台則是以每半小時、整點展演燈光秀的高雄流行音樂中心作為背景，讓觀眾享受絢爛聲光效果。

高雄市長陳其邁倒數前和海軍將官、市府團隊上台致詞時，以電影「當男人戀愛時」中「愛你99」一幕為浪漫告白，他細數高雄整年建設投資等，並表示「高雄你比我想的閣較偉大」，也相信市民們都會「愛高雄99」。

當跨年倒數完進入2022年，蓬萊商港「成功」、「武昌」軍艦撒下彩帶，軍艦也鳴起船笛迎新年，市府團隊同時宣示2022台灣燈會在高雄正式倒數1個月。高雄流行音樂中心也燃放煙火慶祝。義大世界「紫耀義大 樂享平安」跨年焰火秀自晚上11時59分起施放888秒「關懷、希望、勇氣、未來」4主題大型藝術焰火。

據高雄捷運公司統計，高捷輕軌下午起湧現搭車人潮，從110年12月31日下午截至111年元旦凌晨0時，全線出站已破23萬人，附近西子灣、鹽埕埔站也都有2萬多人次，五月天「好好好想見到你」演唱會周邊的世運站更有破2萬人次出站，輕軌列車更是班班爆滿。市府統計，跨年晚會雙舞台遊客累計突破20萬人次同歡。義大園區也聚集破5萬人觀賞跨年煙火。

義大世界表示，因義大遊樂園延長營業到晚間，還有從台北遊客趁著現場燈光氣氛上演驚喜求婚，與幾十位親朋好友齊聚樂園見證幸福的一刻。

另外，搖滾天團五月天「好好好想見到你」高雄演唱會今晚9時起也在高雄世運主場館開唱，晚間11時起還有線上特別版演唱會讓全世界歌迷一起跨年。主唱阿信還特別發文「晚點我會很忙，先說新年快樂、我愛你們，2022見！」