高雄跨年晚會7歲男童走失 鹽埕警平安送回

2021高雄跨年晚會今晚舉行，在高雄流行音樂中心會場有一名7歲男童走失，有熱心民眾帶男童走到鹽埕警分局設置的機動派出所，正當警方詢問男童身份時，他就眼尖發現父母親位置，僅走失半小時，就平安回到父母親身邊。

鹽埕警分局表示，在高雄流行音樂中心的五福四路機動派出所，今天晚上9點多時，有一名民眾突然帶著一名7歲的陳姓男童，向警方表示男童走失。員警立刻詢問男童基本年籍資料及家屬電話等，男童情緒顯得相當穩定，回答問題時不疾不徐，只是家長電話不記得。

五福四路派出所警員顏禎志第一時間，用男童身份資料試著找尋家屬的聯絡電話，隨後再請活動現場的工作人員幫忙廣播，2種方法雙管齊下。

不久後，眼尖的陳姓男童就在機動派出所認出在不遠處草皮上的父母，當時男童雙親見到心愛的幼子不在身邊，顯得憂心匆匆四處尋找。

員警立即帶著陳姓男童與雙親相見，男童見到父母後喜極而泣，父母也終於從慌張中鬆了一口氣，對於男童僅離開30分鐘就回到身邊，特別感謝警方將男童平安送回。

鹽埕警分局長蔡鴻文說，在人潮眾多的跨年之夜，喜迎跨年的同時，請民眾應隨時留意身邊孩童是否緊隨在旁，並留心個人錢財物品是否安好，鹽埕分局將竭盡心力作好安全維護與交通疏導工作，使晚會順利圓滿，讓前來參與跨年晚會的國人能歡喜而來、盡興而歸。