跨年煙火值勤辛苦了! 仁武警分局「粉鳥補給站」送熱湯

高雄義大世界跨年煙火今晚登場，仁武警分局安排362人警力於重要路段及易塞車路段加強疏導交通，分局為體恤員警，以外送美食的概念特別成立「仁武粉鳥補給站foodpigeon」提供水果、大腸包小腸與關東煮等熱食，讓員警暖心又暖胃。

仁武警分局表示，義大世界跨年夜將施放888秒煙火，是全台秒數最長的跨年煙火秀，預計將吸引大批市民前往，分局編排上百警力、義交在各重點及易塞車路段交通管制，讓民眾可平安、順利上山看煙火。

仁武警分局長古瑞麟體恤執勤員警，成立仁武粉鳥補給站foodpigeon，準備大腸包小腸、關東煮、杏仁茶、薑茶及水果等，由後勤補給人員將熱食分送給服勤員警，並在會場內設置警察行動補給站、待命休息場所等，員警拿到餐點直呼「足感心」。