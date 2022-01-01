屏東跨年晚會現場嗨翻 潘孟安同場倒數計時

屏東跨年晚會「K歌之夜」眾星雲集，10組金曲唱將、實力派歌手，從晚上7時半起接連嗨唱5小時。倒數前的壓軸由電影＜海角七號＞男主角范逸臣，透過＜國境之南＞的歌聲，帶大家重溫經典的南國回憶，縣長潘孟安也帶領全場民眾一起倒數，在此起彼落的「新年快樂」祝福聲中，迎接2022年到來。

屏東跨年晚會今晚在屏東市千禧公園登場，超強卡司吸引不少歌迷為搶看偶像，下午就提早進場卡位；晚會一開場由女歌手芮德以磁性柔魅的靈騷嗓音，炒熱氣氛；人氣新生代歌手高爾宣演唱眾所熟悉的抒情歌《Without you》，前奏一下台下粉絲超嗨，尖叫聲不斷。

金曲歌后朱海君、台語歌姬孫淑媚、鐵肺歌后彭佳慧輪番上場，帶來一首首膾炙人口的好歌；全能歌后魏如萱獻唱多首經典歌曲《你啊你啊、Have a nice day》，讓歌迷陶醉其中；創作才子韋禮安獻唱電影「月老」主題曲《如果可以》，用得天獨厚的溫柔嗓音，感染整個跨年晚會現場。

跨年最高潮，由2008年於恆春半島拍攝的熱銷國片《海角七號》男主角范逸臣，帶來傳唱度極高的《國境之南》，「當陽光再次回到那、飄著雨的國境之南....」，全場觀眾紛紛跟著合唱，重溫海角回憶，感動滿滿。