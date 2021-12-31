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5G異地共演零秒差 副市長史哲讚嘆「高雄辦到了」
高雄跨年晚會今晚以「雙舞台」形式同步登場，除有海軍2艘巡防艦助陣，更首創獨特的5G異地共演方式，擔負籌畫重責的副市長史哲晚間特別「有感」，在臉書紓發心情，讚嘆5G雙向傳輸異地共演幾乎零秒差演出，「高雄辦到了」。
史哲在臉書發文表示，今年跨年，我們向國軍弟兄致敬，向國民來展現國防實力，海軍「成功軍艦」與「武昌軍艦」2艘巡防艦停靠蓬萊中島的海岸，坐鎮高雄跨年晚會現場，這是台灣史上頭一次，更是高雄才擁有的獨特風景。尤其國軍儀隊氣宇軒昂為跨年晚會開演，全場為之沸騰。
史哲指出，高雄跨年晚會還有一項全台「唯一」的創舉，即是5G雙向傳輸的異地共演，由蓬萊舞台區的台語金曲歌王許富凱與高流舞台的蔡昌憲，異地合唱「棉照被」，透過5G傳輸技術，就在晚間8點鐘順利演出，這是台灣史上首次，幾乎零秒差的演出，高雄辦到了。現場、線上的大家都驚嘆「太酷了！相當精彩的對唱，連合音都能達到耶！」
史哲指透過這次跨年活動，除驚豔全台外，並讓大家見證台灣的國防實力！同時，也讓大家看到高雄發展智慧城市的努力！
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