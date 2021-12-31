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許富凱、蔡昌憲隔空合唱 「棉照被」 5G連線零秒差

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
金曲歌王許富凱（右）與擔任高雄流行音樂中心跨年晚會主持人的蔡昌憲（左），今晚應用5G 技術隔空合唱「棉照被」。記者王昭月／翻攝
金曲歌王許富凱（右）與擔任高雄流行音樂中心跨年晚會主持人的蔡昌憲（左），今晚應用5G 技術隔空合唱「棉照被」。記者王昭月／翻攝

高雄跨年晚會今年嘗試許多創舉，除採雙舞台、三家電視台一起轉播，連在高流中心現場擔綱主持的藝人蔡昌憲今晚也很忙，同時主持、演唱並當歌迷，晚間8點更與金曲歌王許富凱以5G連線方式隔空合唱「棉照被」，驗證一下5G新技術，連線果真幾乎零秒差。

選秀出身的藝人蔡昌憲，演、歌、視3棲，今年跨年他受邀擔任高流中心現場主持工作，剛推出「有閒」專輯的他加碼奉送，獻出跨年演唱處女秀。

今年他更負責跨年晚會重要的「5G異地共演」橋段，晚間8點左右與人在蓬萊舞台的台語金曲歌王許富凱隔空對唱「棉照被」，展現高雄邁向5G AIoT智慧城市的成果，結果連線過程零秒差，成功演出，另名主持人瑪麗不可思議地說，「超準的耶」。

演唱完畢蔡昌憲鬆了一口氣說，這首「棉照被」是金曲歌王許富凱的歌，演出前除背歌詞，更好好地練唱，心情真的好緊張，還好順利完成。

跨年晚會

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