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被問高雄跨年有何特色 陳其邁爽快答覆「啥款」？

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
市長陳其邁晚間先到高流跨年晚會開場，與市民相約12點連線倒數，一個都不能跑。記者王昭月／翻攝
市長陳其邁晚間先到高流跨年晚會開場，與市民相約12點連線倒數，一個都不能跑。記者王昭月／翻攝

「2022高雄跨年晚會」今晚首創雙舞台、3轉播，陣仗空前，其中位在高雄流行音樂中心的晚會現場定位為明年台灣燈會會前會，市長陳其邁7點左右一身輕裝到場，向在場民眾約定，12點一起連線跨年，「一個都不能跑」，他也賣力行銷台灣燈會特色，提前邀請市民來高雄賞燈。

高雄跨年晚會以雙舞台呈現，蓬萊舞台主持群由Sandy吳姍儒與浩角翔起擔綱，高流舞台由藝人蔡昌憲搭配瑪麗主持，排定的陣容，集結金曲創作型樂團「棉花糖」、雙主唱樂團「Crispy脆樂團」，以及高雄在地新生代樂團「吾橋有水」。

蔡昌憲，瑪麗一開場，就感受到高雄市民滿滿的熱力，並要民眾大聲尖叫，傳向蓬萊港區主舞台，蔡昌憲笑說，今年高雄跨年夜是採雙舞台連線進行，堪稱全台全台最熱鬧最浮誇。

高雄市長陳其邁到場，蔡昌憲問他今年的跨年夜哪裡特別，陳其邁毫不假思索回答「啥款」？他說，高雄今年有兩個舞台，以5G連線，串流暢通，即使唱歌也能對上口。

陳其邁也說，明年台灣燈會會在愛河灣與衛武營雙現場舉辦，國際燈節、光節、藝術節的表演設計都會到高雄，展演內容兼顧在地化與國際化，二月一日起請大家來高雄參加。

陳其邁說，以前是手機是折疊機，現在已是5G的時代，蔡昌憲則當場鼓吹市民趕快掃描「五行暢遊碼」，可搭捷運、輕軌並四處吃小吃，還能兌領虎爺小提燈。陳其邁以台語補上一句，「來高雄，我就甲意（喜歡）你啦」，希望大家愛上高雄。

陳其邁也向在場市民兌，「一個都不能跑，要等到跨年」，「等你哦 ，等到12點，愈晚會愈熱鬧」。

高市府表示，跨年夜將正式開通「台灣燈會防疫平台」，當晚掃描QR code完成註冊，並選購99元24小時「五行暢遊碼」，就能在台灣燈會期間享有交通、活動、消費等優惠，前20萬名還加送虎爺小提燈「大吉虎」。

高雄跨年晚會採雙舞台，高流舞台區燈光燦爛，定位為台灣燈會會前會，並由多個知名樂團開唱。記者王昭月／攝影
高雄跨年晚會採雙舞台，高流舞台區燈光燦爛，定位為台灣燈會會前會，並由多個知名樂團開唱。記者王昭月／攝影
市長陳其邁晚間先到高流跨年晚會開場，與市民相約12點連線倒數，一個都不能跑。記者王昭月／翻攝
市長陳其邁晚間先到高流跨年晚會開場，與市民相約12點連線倒數，一個都不能跑。記者王昭月／翻攝

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