高雄雙舞台跨年晚會震撼登場 捷運運量破14萬人
今年高雄跨年有三場大型跨年活動，高雄市府在蓬萊商港與高流舉辦雙舞台跨年晚會，蓬萊舞台以雄偉軍艦當背景，晚間6點半，海軍儀隊與戰鼓隊演出開場，活動會場不斷湧入人潮。高捷公司指出，傍晚5點過後輕軌班班客滿，直至晚間6點已有14萬6273人次出站，運量會繼續創新高。
市府指出，「蓬萊舞台」及「高流舞台」雙舞台展演，卡司共23組，橫掃34座金獎（金鐘、金曲、金音、金馬），含金量破表，可說是史上最誇張的雙舞台跨年晚會。
蓬萊商港舞台6點半開場，現場停放成功艦與武昌艦兩艘軍艦，所以由海軍儀隊表演與戰鼓表演開場表演，隨後天團「浩角翔起」與Sandy吳姍儒燈場主持。
今晚蓬萊舞台的演出陣容盛大，陳零九、邱鋒澤、許富凱、炎亞綸、郭書瑤、安心亞等人依序登場，跨年倒數前一小時「第一代玉女掌門人」蘇慧倫、伍佰&China Blue倒數前壓軸獨家演出，最後由市長陳其邁與主持群一起跨年倒數，最後獲得金曲、金音雙金肯定的滅火器樂團登台，演唱至零時50分結束。
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