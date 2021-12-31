追2021年金門最後一道夕陽 遊客低溫守候喊感動

為欣賞2021年金門的最後一道夕陽，不少台灣遊客與本地民眾今天傍晚到慈堤追日，金門地區雖然氣溫偏低，但天候良好，可以欣賞到動人的落日餘暉，民眾覺得很超值；因為傍晚體感溫度降到約8度，在場的民眾幾乎都包緊緊的，但看著夕陽消失在遠方的海平面，不少人看到直說感動，現場也有人高喊「新年快樂」！

依據中央氣象局的資料顯示，今年全台最晚的日落在金門浯江溪建功嶼與慈湖慈堤，時間分別是下午5時29分10秒與5時29分6秒，下午5點左右，這兩地就陸續湧現民眾，包括慈堤賞鳥平台和海灘，就出現近百名捕捉最後一道夕陽的追日族，還有很多遊覽車也載客前來，鄰近的停車場幾乎都停滿了。

從台北專程來拍夕陽的李先生就說，他們剛好來金門跨年，順便來拍落日，雖然海邊真的很冷、很凍，但拍出來的相片很美，效果很好，讓他覺得不虛此行。

王小姐指出，她看到遠方的高樓大廈以為是小金門，後來才知道是廈門，她說小三通暫停已快屆滿2年，希望明年有機會可以恢復，下次再來金門，就可以體驗小三通了。