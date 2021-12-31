屏東墾丁天空不作美 不見2021最後一道夕陽

「到關山送台灣本島最後一道夕陽、到龍磐公園迎第一道曙光！」屏東墾丁旅宿業者在網站上簡單的廣告詞，如磁鐵般吸住年輕遊客的心，跨年夜住房爆滿；2021年最後一天，上千遊客到被CNN評為「世界十二大絕美落日」的關山風景區或西海岸「送台灣本島最後一道夕陽」，因午後雲層厚，一直等到預定的下午5時24分仍不見現身，有遊客不以為意，明天清晨要再去迎曙光。

墾丁民宿業者陳芳芸說，墾丁每年跨年的「送夕陽、迎曙光」套裝行程一直很夯，尤其是年輕人和親子客層，今年元旦3天連假，4間套房早在1個月前就被搶訂一空；有400多間客房的墾丁福華度假飯店，前兩天都滿房，參加迎曙光的房客約百人，總經理張積光說，龍磐公園「迎曙光」的熱力不減，每年都有遊客專程來迎曙光。

被CNN評為「世界十二大絕美落日」的墾丁關山風景區，早有旅行團將最後一天送夕陽列入遊程，關山賞景區下午5時已湧入數百遊客，看到遠方天空厚厚的雲層，遊客略顯失望，有人提早離去，或參加飯店的跨年活動，或準備明天清晨的迎曙光。

屏東墾丁曙光於上午6時35分在龍磐草原東方海域現身，縣府迎曙光活動提供免費接駁車服務，現場有陪伴遊客迎曙光的健康操和摸彩餘興活動，臨時郵局有專屬「墾丁迎曙光」紀念戳；墾管處提醒，元旦凌晨0點起上午9時，台26線鵝鑾鼻到滿州界碑段實施交通管制，鵝鑾鼻公園、滿州界碑2處停車場設交通接駁站，凌晨3點30分起視遊客量，適時發車開往龍磐草原，結束時再將民眾接回。