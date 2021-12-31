金門自衛隊辦點閱召集 爺奶重現昔日國慶閱兵

200多名已升級阿公阿嬤的早年金門自衛隊成員，選在今天在金門縣立運動場進行「點閱召集」活動，大家一起高唱軍歌、踢正步，吸引民眾圍觀，看著這群資深「帥哥」、「美女」整齊劃一的動作，不少民眾都自嘆不如，直說真的很感動！

金門縣國慶閱兵自衛隊促進會理事長洪燕玉表示，原本都是每年國慶日會辦閱兵，但今年受到疫情影響，延至今日才舉行，大家都很期待今天相聚，所以有人早早就到場準備；也有人雖然身體不舒服，但也堅持到場為大家加油，展現超強的向心力。

「我愛中華、我愛中華」這群自衛隊員雖然都已是阿公阿嬤級，但是唱起愛國歌曲，依然是相當宏亮，且閱兵步伐整齊劃一，讓時間彷彿重回他們年輕時期，不少隊員都說好懷念喔！

總幹事洪國泰也表示，縣府每年都會舉辦老兵召集令活動，參加者以台灣老兵為主；其實他們就是金門的「老兵」，他說，這些曾經參加過民防自衛隊的成員，大家的年紀都越來越大，很多人都是60、70歲，希望縣府正視，一起將這段特殊的歷史保存下來。