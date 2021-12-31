快訊

家具也漲價！IKEA全球平均調漲9% 台灣宣布跟進

金門自衛隊辦點閱召集 爺奶重現昔日國慶閱兵

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
200多名已升級阿公阿嬤的早年金門自衛隊成員，選在今天進行「點閱召集」，大家一起高唱軍歌、踢正步。記者蔡家蓁／攝影
200多名已升級阿公阿嬤的早年金門自衛隊成員，選在今天進行「點閱召集」，大家一起高唱軍歌、踢正步。記者蔡家蓁／攝影

200多名已升級阿公阿嬤的早年金門自衛隊成員，選在今天在金門縣立運動場進行「點閱召集」活動，大家一起高唱軍歌、踢正步，吸引民眾圍觀，看著這群資深「帥哥」、「美女」整齊劃一的動作，不少民眾都自嘆不如，直說真的很感動！

金門縣國慶閱兵自衛隊促進會理事長洪燕玉表示，原本都是每年國慶日會辦閱兵，但今年受到疫情影響，延至今日才舉行，大家都很期待今天相聚，所以有人早早就到場準備；也有人雖然身體不舒服，但也堅持到場為大家加油，展現超強的向心力。

「我愛中華、我愛中華」這群自衛隊員雖然都已是阿公阿嬤級，但是唱起愛國歌曲，依然是相當宏亮，且閱兵步伐整齊劃一，讓時間彷彿重回他們年輕時期，不少隊員都說好懷念喔！

總幹事洪國泰也表示，縣府每年都會舉辦老兵召集令活動，參加者以台灣老兵為主；其實他們就是金門的「老兵」，他說，這些曾經參加過民防自衛隊的成員，大家的年紀都越來越大，很多人都是60、70歲，希望縣府正視，一起將這段特殊的歷史保存下來。

洪燕玉說，這一段特別的戰地文化，是世界上罕見，期盼縣府能夠多重視，把它包裝起來，或許能成為金門另一觀光的熱點，她也提到，因為隊裡經費拮懼，目前還無法提供給所有隊員迷彩服，希望府會能多支持，讓下次的閱兵活動，大家都可以身著迷彩服來參與。

早年金門自衛隊成員選在今天進行「點閱召集」，大家一起高唱軍歌、踢正步。記者蔡家蓁／攝影
早年金門自衛隊成員選在今天進行「點閱召集」，大家一起高唱軍歌、踢正步。記者蔡家蓁／攝影
金門縣國慶閱兵自衛隊促進會理事長洪燕玉表示，原本都是每年國慶日會辦閱兵，但今年受到疫情影響，延至今日才舉行。記者蔡家蓁／攝影
金門縣國慶閱兵自衛隊促進會理事長洪燕玉表示，原本都是每年國慶日會辦閱兵，但今年受到疫情影響，延至今日才舉行。記者蔡家蓁／攝影
早年金門自衛隊成員，選在今天進行「點閱召集」，隊員們向民政處長蔡西湖敬禮。記者蔡家蓁／攝影
早年金門自衛隊成員，選在今天進行「點閱召集」，隊員們向民政處長蔡西湖敬禮。記者蔡家蓁／攝影
早年金門自衛隊成員，選在今天進行「點閱召集」，隊員高唱軍歌、踢正步。記者蔡家蓁／攝影
早年金門自衛隊成員，選在今天進行「點閱召集」，隊員高唱軍歌、踢正步。記者蔡家蓁／攝影

金門 老兵

延伸閱讀

強制取締酒駕 金門警：近3年有減少趨勢

不拚第一道曙光！全台最晚的日落與日出在金門

年關將屆餐會多 金門警方加強取締宣誓酒駕零容忍

小三通不通近2年 金門縣府協調替民解凍大陸銀行卡

相關新聞

不拚第一道曙光！全台最晚的日落與日出在金門

即將揮別2021年，為了看今年的最後一道夕陽，不少人開始摩拳擦掌準備追日，為今年劃下句點。依據中央氣象局的資料顯示，20...

高雄雙舞台跨年晚會震撼登場 捷運運量破14萬人

今年高雄跨年有三場大型跨年活動，高雄市府在蓬萊商港與高流舉辦雙舞台跨年晚會，蓬萊舞台以雄偉軍艦當背景，晚間6點半，海軍儀...

追2021年金門最後一道夕陽 遊客低溫守候喊感動

為欣賞2021年金門的最後一道夕陽，不少台灣遊客與本地民眾今天傍晚到慈堤追日，金門地區雖然氣溫偏低，但天候良好，可以欣賞...

屏東墾丁天空不作美 不見2021最後一道夕陽

「到關山送台灣本島最後一道夕陽、到龍磐公園迎第一道曙光！」屏東墾丁旅宿業者在網站上簡單的廣告詞，如磁鐵般吸住年輕遊客的心...

高雄雙舞台跨年晚會吸人潮 警方交管上崗

高雄市政府今晚舉辦雙舞台跨年晚會，在高雄流行音樂中心及高雄港棧庫區設雙舞台，警方設3階段交管措施，自中午起，已在鹽埕區公...

小三通不通近2年 金門縣府協調替民解凍大陸銀行卡

受到疫情影響，金廈小三通已經暫停將近2年，不少金門民眾因為太久沒使用大陸銀行卡，以致銀戶帳戶遭凍結，金門縣府於10月12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。