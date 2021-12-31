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日本火山浮石 澎湖岸際未來數日持續受影響

中央社 / 高雄31日電

海委會持續監測日本火山浮石動態，近日澎湖岸際陸續發現浮石上岸，估周遭海域岸際未來數日會持續受影響；台東蘭嶼東南方海面浮石則將向西經蘭嶼南方海域匯入黑潮轉北。

日本小笠原群島海底火山今年8月噴發，海洋委員會持續監控火山浮石漂流動態、發布相關訊息，提醒往來船隻注意；並由國海院基於日本及台灣各單位過去透過衛星及船艦回報海面浮石位置資訊，以高解析海氣象模式及海面漂流路徑模擬等技術推估移動路徑。

海委會今天發布新聞稿表示，30日上午11時到今天上午11時，新發現火山浮石已隨著洋流漂流到各處。有台東蘭嶼東南方12浬海面（約3200平方公尺）及宜蘭龜山島北岸碼頭岸際（約1000平方公尺）、宜蘭粉鳥林漁港（約106平方公尺）等處。

另外澎湖地區計有鳥嶼國小岸際（約75平方公尺）、竹灣沙灘（約80平方公尺）、成功岸際（約75平方公尺）、小池角岸際（約600平方公尺）、中西涼亭岸際（約15平方公尺）、內垵遊憩區沙灘（約120平方公尺）、石板頭山岸際（約5平方公尺）、龍頭淺灘岸際（約30平方公尺）、員貝嶼岸際（約10平方公尺）9處。

火山浮石移動情形，海委會表示，近2天澎湖本島及其離島岸際陸續發現浮石上岸，預估澎湖周遭海域及岸際未來數日將持續受到浮石影響。

此外，台東蘭嶼東南方12浬及29浬海面，分別有3200及3000平方公尺的漂流浮石，預估將向西經過蘭嶼南方海域後，匯入黑潮轉向北，經過蘭嶼西側並繼續朝綠島方向前進。

海委會預估，近期台灣沿近岸可能受影響的海域以花蓮、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南及澎湖北側與屏東東南部等地為主。

澎湖 日本火山浮石

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