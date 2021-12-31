高雄雙舞台跨年晚會吸人潮 警方交管上崗

高雄市政府今晚舉辦雙舞台跨年晚會，在高雄流行音樂中心及高雄港棧庫區設雙舞台，警方設3階段交管措施，自中午起，已在鹽埕區公園路，設第一階段交通管制哨，員警上崗管制汽機車進入管制區，下午5點以後，隨著人潮將逐漸擴大管制範圍，警方希望民眾搭乘大眾運輸工具到會場，散場時也遵守警方疏導措施。

高雄市警局自今天中午已在鹽埕區公園路設管制哨，公園路東自五福四路、西到七賢三路的路段雖可通行，不過，公園路與通往港埠棧庫區的各街道，全部設哨管制汽機車進入。管制區範圍內的居民騎車或開車進入，得在公園路與大義街口、大勇路口接受警方驗證才能進入管制區。