聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄雙舞台跨年晚會吸人潮 警方交管上崗
高雄市政府今晚舉辦雙舞台跨年晚會，在高雄流行音樂中心及高雄港棧庫區設雙舞台，警方設3階段交管措施，自中午起，已在鹽埕區公園路，設第一階段交通管制哨，員警上崗管制汽機車進入管制區，下午5點以後，隨著人潮將逐漸擴大管制範圍，警方希望民眾搭乘大眾運輸工具到會場，散場時也遵守警方疏導措施。
高雄市警局自今天中午已在鹽埕區公園路設管制哨，公園路東自五福四路、西到七賢三路的路段雖可通行，不過，公園路與通往港埠棧庫區的各街道，全部設哨管制汽機車進入。管制區範圍內的居民騎車或開車進入，得在公園路與大義街口、大勇路口接受警方驗證才能進入管制區。
警方表示，今天下午5點，預計人潮增多，進入第二階段交管，擴大管制範圍，包括鼓山一路、北端街以東、七賢路、光復街、北斗街以南、河東路、市中一路、成功一路、永平路以西、青年路、臨海新路以北，鹽埕區大勇路、鼓山區臨海新路並設人行徒步區，到1月1日凌晨2時，禁止汽機車進入。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言