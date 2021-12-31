快訊

台中45歲女胸部中刀 送醫途中疑遭丟包不治

防疫旅館首例確診者為Omicron 匡列3家人採檢結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄雙舞台跨年晚會吸人潮 警方交管上崗

聯合報 / 記者林保光／即時報導
高雄市警方因應今晚雙舞台跨年晚會，在鹽埕區公園路往港埠區的道路口，全設哨管制汽機車進入。記者林保光／攝影
高雄市警方因應今晚雙舞台跨年晚會，在鹽埕區公園路往港埠區的道路口，全設哨管制汽機車進入。記者林保光／攝影

高雄市政府今晚舉辦雙舞台跨年晚會，在高雄流行音樂中心及高雄港棧庫區設雙舞台，警方設3階段交管措施，自中午起，已在鹽埕區公園路，設第一階段交通管制哨，員警上崗管制汽機車進入管制區，下午5點以後，隨著人潮將逐漸擴大管制範圍，警方希望民眾搭乘大眾運輸工具到會場，散場時也遵守警方疏導措施。

高雄市警局自今天中午已在鹽埕區公園路設管制哨，公園路東自五福四路、西到七賢三路的路段雖可通行，不過，公園路與通往港埠棧庫區的各街道，全部設哨管制汽機車進入。管制區範圍內的居民騎車或開車進入，得在公園路與大義街口、大勇路口接受警方驗證才能進入管制區。

警方表示，今天下午5點，預計人潮增多，進入第二階段交管，擴大管制範圍，包括鼓山一路、北端街以東、七賢路、光復街、北斗街以南、河東路、市中一路、成功一路、永平路以西、青年路、臨海新路以北，鹽埕區大勇路、鼓山區臨海新路並設人行徒步區，到1月1日凌晨2時，禁止汽機車進入。

高雄市雙舞台跨年晚會的三階段交通管制圖。圖／高雄市警局提供
高雄市雙舞台跨年晚會的三階段交通管制圖。圖／高雄市警局提供

高雄市 跨年晚會

延伸閱讀

高雄補助連環爆 綠委趙天麟批：為轉移顏寬恒醜聞

高雄跨年晚會中午啟動交通管制 9處單車站暫停營運

澎湖跨年晚會 縣府前部分路段交通管制

桃園跨年晚會下午3點交管機捷不打烊 兩火車站有接駁車

相關新聞

不拚第一道曙光！全台最晚的日落與日出在金門

即將揮別2021年，為了看今年的最後一道夕陽，不少人開始摩拳擦掌準備追日，為今年劃下句點。依據中央氣象局的資料顯示，20...

高雄雙舞台跨年晚會吸人潮 警方交管上崗

高雄市政府今晚舉辦雙舞台跨年晚會，在高雄流行音樂中心及高雄港棧庫區設雙舞台，警方設3階段交管措施，自中午起，已在鹽埕區公...

小三通不通近2年 金門縣府協調替民解凍大陸銀行卡

受到疫情影響，金廈小三通已經暫停將近2年，不少金門民眾因為太久沒使用大陸銀行卡，以致銀戶帳戶遭凍結，金門縣府於10月12...

迎義大888秒跨年煙火 這些路段晚上8點起管制

高雄義大世界「2022紫耀義大 樂享平安」跨年活動今晚登場，預計將施放888秒大型煙火，並有國際級工藝大師製作多款藝術特...

屏東鹽埔漁港活化升級 投近3億客貨運專區今動土

屏東縣鹽埔漁港東港泊區是重要的漁貨供應基地，近年隨著小琉球觀光興盛，東港泊區東琉線客運碼頭已近飽和，為分散運量至鄰近的鹽...

影／金大生創意發想榕園大墨鏡 裝置藝術看見俞大維

金門知名的景點榕園，最近有個超吸睛的裝置藝術~大墨鏡，原來這是金門縣林務所將金大學生陳亭亘的作品「俞大維先生的本體」，利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。