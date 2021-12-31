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不拚第一道曙光！全台最晚的日落與日出在金門

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
被譽為金門十景的慈堤落日，每天都吸引不少人到場欣賞，圖為戰車與落日，相當有美感。記者蔡家蓁／攝影
被譽為金門十景的慈堤落日，每天都吸引不少人到場欣賞，圖為戰車與落日，相當有美感。記者蔡家蓁／攝影

即將揮別2021年，為了看今年的最後一道夕陽，不少人開始摩拳擦掌準備追日，為今年劃下句點。依據中央氣象局的資料顯示，2021年12月31日全台各地最後一道夕陽欣賞時間，今年全台最晚的日落在金門浯江溪建功嶼與慈湖慈堤，時間分別是下午5時29分10秒與5時29分6秒。

2022年倒數1天，緊抓全台2021最後一道光的機會，據了解，金門近期都是陽光普照的好日子，各界預估屆時應該也會是天候良好、能見度佳的好日子，保證可以欣賞到動人的落日餘暉。

金門縣觀光處近期也在官宣金門的夕陽之美，並推薦包括​：慈湖落日觀海平台、​建功嶼、​浯江溪口、​官澳海堤、​太武山，等網友票選與推薦的景點，邀網友一起來捕捉全台最後、最美的夕陽。

觀光處表示，建功嶼是金門觀看夕陽西落的絕佳景點之一，尤其夕陽下山時，滿天的紅霞配合一覽無遺的海景，既浪漫又神奇，搭上四個巨大的牡蠣人在夕陽餘暉下的照射真的很美，讓人流連忘返。

金門那裏看夕陽最美？不少在地人會回答~當然是慈堤落日啦！到金寧鄉的慈堤觀賞落日，幾乎是不少民眾的首選，看到晚霞紅暈滿天的畫面，還有鸕鶿歸巢伴隨著夕陽西沉景象，讓人覺得好美。

另外，網友也推薦賞落日好景點~成功海灘，網友說，成功海灘位於金門南邊，鄰近尚義機場，不僅有夕陽美景，還能觀賞飛機，而成功坑道、陳景蘭洋樓等著名景點步行即可抵達，適合一起安排。

而位於金門右上角的官澳海堤則是東半島公認最佳的賞夕陽景點，不少人能在此遠眺大嶝、小嶝、泉州、廈門沿岸等地，視野遼闊，適合拍攝、欣賞落日，附近還有親子遊憩設施、賞海躺椅，也是居民飯後散步的好去處。

觀光處還有特別推薦金門海洋藝術季的作品之一「砲後重生」，他們說目前正在慈湖海灘展出，晚上點亮燈光使旅人感受優美的光影效果。

根據中央氣象局資料顯示，金門111年的第一道日出，則是在田浦巡檢司古城樓及峰上，這也是全台最晚的日出，預估時間約為上午6點49分59秒、上午6點49分52秒。

金門的鸕鶿與夕陽餘暉是不少網友公認的美景。圖／金門縣觀光處提供
金門的鸕鶿與夕陽餘暉是不少網友公認的美景。圖／金門縣觀光處提供
中央氣象局的資料顯示，金門111年的第一道日出，則是在田浦巡檢司古城樓及峰上，這也是全台最晚的日出。圖／中央氣象局提供
中央氣象局的資料顯示，金門111年的第一道日出，則是在田浦巡檢司古城樓及峰上，這也是全台最晚的日出。圖／中央氣象局提供
雖然金門每到傍晚都出現低溫，但幾乎每年都會吸引民眾不畏寒冷到海邊追尋今年度的最後一道夕陽。記者蔡家蓁／攝影
雖然金門每到傍晚都出現低溫，但幾乎每年都會吸引民眾不畏寒冷到海邊追尋今年度的最後一道夕陽。記者蔡家蓁／攝影
中央氣象局的資料顯示，111年全台的最後一道夕陽在金門浯江溪建功嶼與慈湖慈堤。圖／中央氣象局提供
中央氣象局的資料顯示，111年全台的最後一道夕陽在金門浯江溪建功嶼與慈湖慈堤。圖／中央氣象局提供
金門每逢跨年都出現低溫，但仍然有不少民眾到場觀賞落日美景。記者蔡家蓁／攝影
金門每逢跨年都出現低溫，但仍然有不少民眾到場觀賞落日美景。記者蔡家蓁／攝影
金門那裏看夕陽最美？不少在地人會回答~當然是慈堤落日，到金寧鄉的慈堤觀賞落日，幾乎是不少民眾的首選。圖／金門縣觀光處提供
金門那裏看夕陽最美？不少在地人會回答~當然是慈堤落日，到金寧鄉的慈堤觀賞落日，幾乎是不少民眾的首選。圖／金門縣觀光處提供
金門慈堤的落日真的很美，有落日、軌條砦、和金門大橋構成的美景。記者蔡家蓁／攝影
金門慈堤的落日真的很美，有落日、軌條砦、和金門大橋構成的美景。記者蔡家蓁／攝影
建功嶼是金門觀看夕陽西落的絕佳景點之一，尤其夕陽下山時，搭上四個巨大的牡蠣人在夕陽餘暉下的照射真的很美，讓人流連忘返。圖／金門縣觀光處提供
建功嶼是金門觀看夕陽西落的絕佳景點之一，尤其夕陽下山時，搭上四個巨大的牡蠣人在夕陽餘暉下的照射真的很美，讓人流連忘返。圖／金門縣觀光處提供

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