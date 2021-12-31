不拚第一道曙光！全台最晚的日落與日出在金門

即將揮別2021年，為了看今年的最後一道夕陽，不少人開始摩拳擦掌準備追日，為今年劃下句點。依據中央氣象局的資料顯示，2021年12月31日全台各地最後一道夕陽欣賞時間，今年全台最晚的日落在金門浯江溪建功嶼與慈湖慈堤，時間分別是下午5時29分10秒與5時29分6秒。

2022年倒數1天，緊抓全台2021最後一道光的機會，據了解，金門近期都是陽光普照的好日子，各界預估屆時應該也會是天候良好、能見度佳的好日子，保證可以欣賞到動人的落日餘暉。

金門縣觀光處近期也在官宣金門的夕陽之美，並推薦包括​：慈湖落日觀海平台、​建功嶼、​浯江溪口、​官澳海堤、​太武山，等網友票選與推薦的景點，邀網友一起來捕捉全台最後、最美的夕陽。

觀光處表示，建功嶼是金門觀看夕陽西落的絕佳景點之一，尤其夕陽下山時，滿天的紅霞配合一覽無遺的海景，既浪漫又神奇，搭上四個巨大的牡蠣人在夕陽餘暉下的照射真的很美，讓人流連忘返。

金門那裏看夕陽最美？不少在地人會回答~當然是慈堤落日啦！到金寧鄉的慈堤觀賞落日，幾乎是不少民眾的首選，看到晚霞紅暈滿天的畫面，還有鸕鶿歸巢伴隨著夕陽西沉景象，讓人覺得好美。

另外，網友也推薦賞落日好景點~成功海灘，網友說，成功海灘位於金門南邊，鄰近尚義機場，不僅有夕陽美景，還能觀賞飛機，而成功坑道、陳景蘭洋樓等著名景點步行即可抵達，適合一起安排。

而位於金門右上角的官澳海堤則是東半島公認最佳的賞夕陽景點，不少人能在此遠眺大嶝、小嶝、泉州、廈門沿岸等地，視野遼闊，適合拍攝、欣賞落日，附近還有親子遊憩設施、賞海躺椅，也是居民飯後散步的好去處。

觀光處還有特別推薦金門海洋藝術季的作品之一「砲後重生」，他們說目前正在慈湖海灘展出，晚上點亮燈光使旅人感受優美的光影效果。