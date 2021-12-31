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迎義大888秒跨年煙火 這些路段晚上8點起管制
高雄義大世界「2022紫耀義大 樂享平安」跨年活動今晚登場，預計將施放888秒大型煙火，並有國際級工藝大師製作多款藝術特效焰火及頂級尺玉煙花等，警方預估晚間將陸續出現車潮，提醒民眾盡量搭接駁車前往，避免塞車。
義大世界今年跨年煙火共分「關懷、希望、勇氣、未來」四大主題，概念強調「開闊與希望」，並採用全新訂製的特殊施放器材，讓煙火施放以大扇形方式呈現，層層綻放立體交錯，還有從歐洲引進、首次在台展演的「冷焰驅動飛行器特效焰火」，預計將吸引上萬人前往觀看。
仁武警分局預估，各景區將踴入眾多人車潮，周邊道路自晚上8點起陸續啟動三階段交通管制措施，管制點包含澄觀路與水管路口、義大二路與水管路口、義大二路與學城路口、186甲與嘉保路口、186甲與高46線路口、186甲大樹平安橋、水管路與仁林路口等。
為方便民眾前往，原永達技術學院仁武分校及附近仁欣莊園設有免費接駁車、臨時停車場及計程車招呼站，另散場時段義大客運其他收費營運路線均暫停營運，改加開「義大世界－高鐵左營線(8501)」直達車(沿途站點不停靠)前往高鐵左營站，民眾可多加運用。
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