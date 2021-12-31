小三通不通近2年 金門縣府協調替民解凍大陸銀行卡

受到疫情影響，金廈小三通已經暫停將近2年，不少金門民眾因為太久沒使用大陸銀行卡，以致銀戶帳戶遭凍結，金門縣府於10月12日啟動「大陸銀行卡諮詢窗口」諮詢服務，已累積565件個案，經過多方協調，縣府近期陸續通知已諮詢的鄉親，協助處理的方式，且已有70起成功解凍的案例，並持續中。

縣府觀光處表示，自提供大陸銀行卡諮詢服務以來，共受理565件個案諮詢，其中建設銀行占45%、工商銀行占21%、廈門銀行占15%、中國銀行占12%、其他銀行則約占7%，從民眾諮詢情況來看，也凸顯在新冠疫情延燒與兩岸嚴格的檢疫措施，以及小三通停航造成的影響。

觀光處長丁健剛表示，諮詢服務是以金門鄉親為主，且是受理在廈門地區開戶的用戶，鑒於大陸對金融帳戶管控措施十分嚴謹，須視個別帳戶使用情形與各支行審核程度，各銀行將評估帳戶風險程度，給予相應的處置，以及不同的延展期限，且因協調時間與銀行端行政程序較長，有時也因國際電話連絡不易，致個案處理完成時間至少需花費一個月左右，也請鄉親體諒與耐心等候。