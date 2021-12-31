聽新聞
test
0:00 / 0:00
小三通不通近2年 金門縣府協調替民解凍大陸銀行卡
受到疫情影響，金廈小三通已經暫停將近2年，不少金門民眾因為太久沒使用大陸銀行卡，以致銀戶帳戶遭凍結，金門縣府於10月12日啟動「大陸銀行卡諮詢窗口」諮詢服務，已累積565件個案，經過多方協調，縣府近期陸續通知已諮詢的鄉親，協助處理的方式，且已有70起成功解凍的案例，並持續中。
縣府觀光處表示，自提供大陸銀行卡諮詢服務以來，共受理565件個案諮詢，其中建設銀行占45%、工商銀行占21%、廈門銀行占15%、中國銀行占12%、其他銀行則約占7%，從民眾諮詢情況來看，也凸顯在新冠疫情延燒與兩岸嚴格的檢疫措施，以及小三通停航造成的影響。
觀光處長丁健剛表示，諮詢服務是以金門鄉親為主，且是受理在廈門地區開戶的用戶，鑒於大陸對金融帳戶管控措施十分嚴謹，須視個別帳戶使用情形與各支行審核程度，各銀行將評估帳戶風險程度，給予相應的處置，以及不同的延展期限，且因協調時間與銀行端行政程序較長，有時也因國際電話連絡不易，致個案處理完成時間至少需花費一個月左右，也請鄉親體諒與耐心等候。
觀光處也表示，在縣府積極協調與努力下，廈門方各銀行於疫情過渡期間，均能同意縣府協調項目，推出以上暫時性作法，但面對疫情不確定性，縣府也請廈門市各銀行持續向總行反映，並制定通案性且更為簡便的處理方式，以利用戶正常使用；同時，為持續服務金門鄉親，可撥打縣府觀光處服務專線082-372267，同時現場服務窗口將於明(111)年1月3日起，移回觀光處(金城車站三樓)持續受理，請民眾多加利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言